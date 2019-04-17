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07:23 17 Nisan 2019
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    Avukat Kazan: Çuvallarla, valiz dolusu kağıtlarla bu iş yapılamaz

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1437)
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    Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, AK Parti'nin dün yaptığı olağanüstü itiraz başvurusuna ilişkin olarak "Çuvallarla, valiz dolusu kağıtlarla bu iş yapılamaz. Seçim murdar edildi algısı yaratmak için yapılıyor" ifadesini kullandı.

    AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na verdi.

    “İtirazlar tamamlanana kadar Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi” talebinde de bulunduklarını belirten Yavuz, 3 valiz delili YSK'ye sunduklarını kaydetti.

    Ali İhsan Yavuz
    © AA / Özge Elif Kızıl
    İstanbul'da seçimlerin iptalini isteyen AK Parti'den YSK'ya 3 valiz belgeyle itiraz
    Yavuz, “Oyların tamamı sayılsaydı, şüpheyi kaldıracak adımlar atılsaydı seçim lehimize sonuçlanacaktı” iddiasında bulundu.

    Seçim Kanunu'nun 130. Maddesi'ne göre olağanüstü itirazın yapılabilmesi için Maltepe'deki oy sayım işleminin tamamlanması, İstanbul'da nihai seçim sonucunu gösteren 'il birleştirme tutanağının' tanzim edilmesi ve seçim sonucuna göre mazbatanın seçimi önde bitiren adaya verilmesi gerekiyordu.

    Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, gelinen noktayı şu sözlerle değerlendirdi:

    'OYUN PEŞİNDELER'

    "Bir oyun peşinde oldukları anlaşılıyor. ‘Acaba biz bir biçimde sonuç tutanakları verilmeden sonuç alabilir miyiz, seçimi kazanan kişinin göreve başlamasını engelleyerek, kirli işlerimizin ortaya çıkmasını engelleyebilir miyiz?' çabasıdır bu. Çuvallarla, valiz dolusu kağıtlarla bu iş yapılamaz. Seçim murdar edildi algısı yaratmak için yapılıyor. Bu, eyvah sayım bitiyor paniğidir, İmamoğlu belediye binasına giremesin paniğidir ve demokrasi ayıbıdır.

    'ŞİMDİ ANLADIK'

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
    © AA /
    CHP'li Gürer: EYT'lilerin pusula üzerine yazdıkları var, bunları AKP'ye geçerli oy sanıyorlar
    Seçim dışı polis marifetiyle kağıt doldurularak, delil yaratarak bu iş olmaz. Biz şimdi anlıyoruz ki, seçim yenilenecekse hem Cumhurbaşkanlığı hem Anayasa referandumu açıkça hileye dayalı seçimlermiş.

    Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi talebi, tam bir gözü karalık ve kanunsuzluktur. Daha kendi istekleri üzerine yapılan Maltepe'deki sayımlar devam ederken böyle bir itiraz yapılması, çok açık biçimde kirli ve organize bir başvurudur."

    'GÖRÜŞÜLEMEZ BİLE'

    Eski savcı Nadi Türkaslan ise AK Parti'nin olağanüstü itiraz yolunun açılabilmesi için öncelikle önceki itirazların sonuçlanmış ve seçimin kesinleşmiş olması gerektiğini ifade etti. Türkaslan, “Bu itirazı görüşmek hukuken olanaksızdır” dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1437)
    Etiketler:
    olağanüstü itiraz, Binali Yıldırım, AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Turgut Kazan, Ekrem İmamoğlu
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