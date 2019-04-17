Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'nin çoğunlukta olduğu belediye meclisinin toplantılarını halka açtı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mansur Yavaş, belediye meclisi toplantılarını halka açtı. Belediye meclisinde AK Parti ve MHP çoğunluk oluşturuyor.

Dün Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen üçüncü oturumda; geçen toplantı tutanak özetinin oylanmasının ardından Yavaş, Büyükşehir, EGO ve ASKİ’nin 2018 mali yılı faaliyet raporlarının yer aldığı başkanlık yazılarının gündeme alınmasını oylamaya sundu.

Oy birliği ile gündeme alınan faaliyet raporlarının görüşülüp karara bağlanması için yasa gereği meclise 1. Başkanvekilinin başkanlık etmesi gerektiğini söyleyen Yavaş, koltuğunu 1. Başkanvekili Fatih Ünal’a bırakarak, meclis sıralarına geçti.

Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporları oy çokluğu ile kabul edilirken, Yeniçağ'da yer alan habere göre toplantıya Ankaralılar da yoğun ilgi gösterdi.