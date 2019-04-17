31 Mart'ta yapılan yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mansur Yavaş, belediye meclisi toplantılarını halka açtı. Belediye meclisinde AK Parti ve MHP çoğunluk oluşturuyor.
Oy birliği ile gündeme alınan faaliyet raporlarının görüşülüp karara bağlanması için yasa gereği meclise 1. Başkanvekilinin başkanlık etmesi gerektiğini söyleyen Yavaş, koltuğunu 1. Başkanvekili Fatih Ünal’a bırakarak, meclis sıralarına geçti.
Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporları oy çokluğu ile kabul edilirken, Yeniçağ'da yer alan habere göre toplantıya Ankaralılar da yoğun ilgi gösterdi.
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