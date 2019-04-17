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08:52 17 Nisan 2019
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    Adil Gür

    Adil Gür, 'İstanbul'da seçim tekrarlanırsa sonuç ne olur?' sorusunu yanıtladı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1440)
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    A&G Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, 'İstanbul'da seçim tekrarlanırsa sonuç ne olur?' sorusuna "Sandığa gitmeyen yüzde 3-4'lük bir kesim var. Seçime gidip kimin lehine oy kullanırsa seçimi o kazanır" yanıtını verdi.

    A&G Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı.

    "Seçimden iki gün önce İstanbul karakolda biter dedim. Karakolda değil de mahkemede bitti" diyen Gür, "Kısa sürede de biteceğini sanmıyorum. Herkes bu gece bitecek diye bekliyor. Oysa YSK diyor ki; 'Sayılan oyun iptaline gerek yok, kaldığın yerden devam et' diyor. YSK'ya bugün bir itiraz daha yapılabilir. Yarın yeniden bir gün Maltepe oylarını yeniden sayabiliriz" ifadesini kullandı.

    © REUTERS / MURAD SEZER
    İmamoğlu: Daha önce bu çantalarla beraber adliyeye gidenleri hatırlıyor musunuz?
    "YSK, mazbatayı verir mi? Vermeli mi? Bu hukukçuların yapacağı bir iştir. Bana göre İmamoğlu, 1 oyla bile kazansa, YSK geçmiş taammüllerine göre mazbatayı vermelidir. Belki YSK şunu söyleyebilir. Herhangi bir kaosa neden olmamak için bekleyebilir" diyen Gür'ün açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:

    - (Tekrar seçim olur mu?)2014'te Ağrı ve Yalova seçimlerinin yenilendiğini biliyoruz. Seçim sonuçları değişmedi. YSK karar verecek, sonucunu beklemek lazım.

    - (Yenilenen İstanbul seçiminde sonuç nasıl çıkar?) Bir şekilde sonuçlanır aynı çıkmaz merak etmeyin. Siz İstanbul'da 10 hafta seçim yapsanız bir seçimin diğerinden farkı bir elin parmaklarını  kadar olamaz. Çünkü kamplaştık, kutuplaştık.

    - Bir tarafta "İmamoğlu kazandı vermemek için bakın ne yaptılar" bu sefer İmamoğlu'na oy vereceğim diyen seçmen olur. Tersi olur mu? olur. AK Parti'ye, "Az daha kaybediyordu, şaibe varmış... Gidip Binali Yıldırm'a oy vereyim"diyenler olabilir. Sandığa gitmeyen yüzde 3-4'lük bir kesim var. Seçime gidip kimin lehine oy kullanırsa seçimi o kazanır. -Saadet Partisi ittifakın dışında kaldı. AK Parti'ye kızgın seçmenlerin bir kısmı Saadet'e verdi. "Saadet aday çıkarmazsa yüzde yüz İmamoğlu'na oylar gider" diye bir şey yok. AK Parti'ye de gidebilir ihtimal dahilinde.

    Ali İhsan Yavuz
    © AA / Özge Elif Kızıl
    İstanbul'da seçimlerin iptalini isteyen AK Parti'den YSK'ya 3 valiz belgeyle itiraz
    - Beyaza siyah diyen beyaz demiyor. Siyaha beyaz diyen siyah demiyor. CHP'ye oy verenler; "Adam kazandı elinden almak için sayımları uzatıyorlar" ya da diğer tarafta AK Parti'ye oy verenler "Bak kardeşim şaibe var vs." diye düşünüyor. Yüzde 88-89'un böyle düşündüğü kanaatindeyim. İşte o yüzde 1 seçimi belirleyecek kısım. Yani her şey fifty-fifty.

    'TATİLSE SEÇİM OLUR DİYE BİLETİNİ ALAN VAR'

    - CHP seçmeni eğitimli, sandığa daha duyarlı. Ev geçiminde kaygısı olan insanlar köyüne gider. Bodrum'da tatile giden gelir oyunu kullanır. Gelip oy kullanmazlar söylemine kesinlikle katılmam mümkün değil, bu tez doğru değil. CHP’li dostlarımızı tanıyoruz. Tatilde seçim olur diye biletini alanlar var.

    'SEÇMEN BİLİNÇSİZ HAREKET ETMİYOR'

    - Seçmen feraset sahibi, hiçbir seçimde bilinçsiz hareket etmiyor. Dünyanın en önemli siyaset mühendislerini bir araya toplasak Türkiye'de bir siyaset mühendisliği yapın desek bu kadar bir dizaynı siyaset mühendisleri yapamaz".

    YSK Başkanı Sadi Güven
    © AA / Abdulhamit Topal
    TCK'nın mimarlarından Prof. Dr. Özgenç'ten YSK üyelerine 'hukuka geri dönün' çağrısı
    - (Seçmenin mesajı neydi?) Seçmen birden çok mesaj verdi; Suriye'de porblem var, yurtiçinde terör, yurtdışında AB ile ABD ile sorunlarımız var. Çözerse yine mevcut iktidar ve Erdoğan çözer dedi. Yüzde 1 dahi düşmeden "AK Parti sorunları çözer devam et" dedi. Net bir mağlubiyet olsaydı Cumhur İttifakı meşruiyet tartışmaları çıkardı. Sana ben 24 Haziran'da mühlet verdim arkasındayım devam et dedi.

    'HEM CHP HEM AK PARTİ KAZANDI'

    - "Ekonomik gidişattan memnun değilim ve iktidara uyarıda bulunmak istiyorum" diyenler bazı yerlerde belediye başkanlarını değiştirerek uyarı verdi. Bir diğer önemli nokta ise "CHP ne yüzde 20'den düşer ne de yüzde 30'dan yukarı çıkar" kanısını yıktı. Önümüzdeki 5 yıl sana mühlet! verilenleri yapabilirsen belki seni ileride iktidar yaparım dendi. Hem CHP hem AK Parti kazandı. Özellikle Kılıçdaroğlu kazandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1440)
    Etiketler:
    Türkiye, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye, yerel seçim, AK Parti, CHP, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, A&G Araştırma Şirketi, Adil Gür
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