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08:52 17 Nisan 2019
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    AK Parti, miting, seçmen

    AK Parti'nin 'İstanbul' dilekçesi ortaya çıktı

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Türkiye
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    AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı İstanbul seçimlerinin yenilenmesi başvurusunun ayrıntıları ortaya çıktı. YSK'ya 3 bavulla teslim edilen belgelerle birlikte verilen dilekçede, seçimlerdeki maddi hata, sanık kurul üyeleri, kısıtlı seçmen, kayıp seçmen iddiaları da yer aldı.

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre AK Parti’nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talepleri 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, sayım döküm cetvelinde hata, kısıtlıların oy kullanması, kayıp seçmen listeleri ve kayıp oy pusulaları gibi iddialarla İstanbul’da 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale geldiği belirtildi.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Tüm bunların “kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığı” öne sürülen dilekçede, öne sürülen usulsüzlüklerin iki parti arasındaki oy farkını kapatır nitelikte olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin yenilenmesi talep edildi.

    44 sayfalık dilekçenin “genel değerlendirme” başlığında İstanbul'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine dair özetle şu hususlar yer aldı:

    MADDİ HATA: Sandık kurulları tarafından seçimin sonucunu değiştirebilecek sayıdaki zarfların ve oyların sayımında ve geçerli olup olmadığı yönünden yapılan değerlendirmelerde; Sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında yapılan ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler, kayıp oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları...

    MEMUR OLMAYAN SANDIK KURULU ÜYELERİ: İlçe Seçim Kurullarınca 298 sayılı Kanuna açıkça aykırı şekilde yapılan sandık kumlu başkan ve üye atamaları…

    KISITLI SEÇMENLERİN OY KULLANMASI: Seçmen listesinde kayıtlı olmasına rağmen Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanamayacak kısıtlıların oy kullanması ve seçmen listesinde kayıtlı olmakla birlikte ölü olan seçmenler yerine de başkaları tarafından oy kullanılmış olması...

    MÜKERRER SEÇMEN: Çok sayıda mükerrer kayıtlı seçmenin birden fazla seçim çevresinde oy kullanıp kullanmadığının tespit edilememesi...

    Ali İhsan Yavuz
    © AA / Özge Elif Kızıl
    İstanbul'da seçimlerin iptalini isteyen AK Parti'den YSK'ya 3 valiz belgeyle itiraz
    KAYIP SEÇMEN LİSTELERİ: Torbalarda bulunamayan kayıp seçmen listeleri nedenleriyle, İstanbul genelinde kullanılan yaklaşık 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale gelmiş olmasından dolayı seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak ve kesin olarak belirlenebilmesine hukuken imkan bulunmamaktadır.

    ORGANİZELİ: Tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığını göstermektedir.

    'TAM KANUNSUZLUK'

    Dilekçenin 'sonuç ve talep kısmı' ise şöyle:

    “31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan "seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller" ve bu şekildeki oyların iki parti arasındaki oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin; Anayasa'nın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. maddeleri ile 298 Sayılı Kanunun 14,110,112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.”

    Etiketler:
    Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, itiraz, yerel seçim, Dilekçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti
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