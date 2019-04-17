Türk vatandaşlığı için başvuran yabancı iş adamı sayısı 2 bine ulaştı

Eylül 2018'de alınan kararla, 1 milyon dolarlık gayrimenkul alım şartının 250 bin dolara düşürülmesi vatandaşlık başvurularını artırdı.

© Fotoğraf : Pixabay Norveç'te çifte vatandaşlığa izin çıktı

Sabah'tan İbrahim Acar'ın haberine göre Eylül 2018'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen yabancı iş adamlarının sayısı 2 bine ulaştı. Bunların arasında ağırlığı ise Ortadoğulu iş adamları çekiyor.

Uzmanlar, 250 bin dolarlık şartının getirilmesinin ardından konut ya da arazi alımında daha da artış olduğunu belirtti. Başvuruda aslan payı ise Iraklı ve Suriyeli iş adamlarının oldu.

Uzmanlar, başvuru sonrası emniyet güçlerinin başvuru yapan kişiyi araştırdığını, yurt dışındaki işlerinin bile araştırıldığını belirterek, "Bazen Türkiye'de iş yapan iş adamlarının vatandaşlık talebinin karşılanmadığı oluyor. Yani ülkede iş yapmasına izin verilebiliyor ancak vatandaşlığa geçmesine onay çıkmayabiliyor" dedi.

Vatandaşlık işlemlerinin eskiye oranla çok hızlandığını belirten uzmanlar, eskiden 10 ayda biten işlemlerin 2.5 ayda tamamlandığını söyledi. Uzmanlar, bu uygulama ile Türkiye'ye yoğun bir sermaye girişi gözlendiğini vurgulayarak, "Iraklı bir iş adamı 16 milyon liralık gayrimenkul aldı. Fakat bazı aracıların gelenleri yüksek fiyat vererek kandırmaya çalıştığın duyuyoruz" dedi.