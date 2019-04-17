Altaylı: CHP'liler 'olasılıkları' konuşmuyor da değiller

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP ve tüm muhalefetin seçimlerin tekrarlanmayacağına olan inancını sürdürmeye çalıştığını belirterek "Bu seçeneği yok saymak eğilimindeler. Yine de 'olasılıkları' konuşmuyor da değiller" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Etki" başlığıyla yayımlanan yazısında "Seçim tekrarlanması gündeme gelirse CHP ya da muhalefet partileri ne yapacaklar? İstanbul’da tekrarlanan seçime katılıp bir kez daha kazanmayı mı isteyecekler, yoksa başka bir yol haritaları mı var? Bununla ilgili açık ve net bir şey henüz söylenmiyor" ifadesini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm muhalefet seçimlerin tekrarlanmayacağına olan inancını sürdürmeye çalışıyor. Bu seçeneği yok saymak eğilimindeler" diyen Altaylı şöyle devam etti:

© REUTERS / Huseyin Aldemir Maltepe'de sayım sona erdi

"Yine de 'olasılıkları' konuşmuyor da değiller.

Bu yazacaklarım CHP’nin resmi görüşü olarak henüz ortaya koyulmamışsa da, fikir jimnastiği olarak konuşulan olasılıklar şöyle:

- Seçimlerin adil biçimde tekrarlanacağına inanırsak girelim ve daha farklı bir biçimde kazanalım.

- Tekrarın yasalara uygun biçimde yapılmasını sağlamak önemli. Seçmen listelerinin değişmesine, AKP’nin İstanbul dışına taşıdığı seçmeni bu kez yeniden İstanbul’a taşımasına izin vermeyelim. Böyle bir durum zaten tüm seçimin iptali anlamına gelir

- Seçimlerin adil olmayacağına dair bir kanaat oluşursa, seçimleri boykot edelim. Tekrarlanan seçimlerde aday göstermeyelim.

- Gerekirse seçilen ve mazbatasını almış olan CHP’li belediye başkanları da istifa etsin.

- Bir sonraki aşamada TBMM’deki CHP grubu da tümden istifa ederek çekilsin ve ülkedeki antidemokratik ortamı protesto edelim.

Bunlar olacak diye bir şey yok.

Ama CHP içinde konuşulanlar böyle."