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10:23 17 Nisan 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması: Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz, bu işin üç ayağı var

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaklaşık iki saat süren ekonomi zirvesinde kıdem tazminatı konusunda "Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu konunun üç ayağı var, mutabakat esastır, tüm boyutlarıyla istişare ederek karar vereceğiz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı ile Beştepe’de bir araya geldi.

    Berat Albayrak
    © AA / Volkan Furuncu
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    Yaklaşık 2 saat süren toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, TİSK Başkanı Kudret Önen, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri Cemil Ertem, Meltem Taylan Aydın ile Başdanışman Yiğit Bulut katıldı.

    'KIDEM KONUSUNU ÇÖZECEĞİZ'

    Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre toplantıya katılanların kendi alanlarıyla ilgili tek tek söz aldığı görüşmede başta ekonomide yaşanan gelişmeler olmak üzere kıdem tazminatı, Perakende Yasası, 3600 ek gösterge, işsizlik rakamları, fiyat istikrarı ve Avrupa Birliği (AB) meselesi gibi kritik başlıklar ele alındı.

    Taraflar, Erdoğan’dan Perakende Yasası’nın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Erdoğan da “Bizim için fiyat istikrarının sağlanması önemli. Vatandaşın şikâyetlerini alıyoruz, talimat verdim. Vatandaşa pahalı satışı önleyeceğiz. Bu konuda kararlıyız” mesajı verdi. 

    Cumhurbaşkanı, toplantıda gündeme gelen kıdem tazminatı meselesiyle ilgili de görüşlerini dile getirerek, “Hiç kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu konuda mutabakat esastır. Aile Bakanı ile oturup tüm boyutlarıyla değerlendirip, istişareyle karar vereceksiniz. Tüm tarafların mutabakatını dikkate alacağız. Bu işin üç ayağı var: İşçi, işveren ve hükümet. Üç ayağı da mutabakata varacak bu konuyu çözeceğiz” dedi.

    TL - para
    © AFP 2019 / Yasser Al-Zayyat
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    'SIKINTILARI HALLEDECEĞİZ'

    Yurt içinde ve yurt dışında ekonomide yaşanan gelişmelerin de ele alındığı toplantıda Erdoğan, “Sıkıntıları mutlaka halledeceğiz. Bundan sonraki süreçte hepimize görev düşüyor. Başta fiyat istikrarı olmak üzere ekonomideki tüm konuları beraber çözeceğiz” ifadesini kullandı.

    'ŞİMDİ BUNUN TAM ZAMANI'

    Beştepe’de işsizlik rakamları da detaylarıyla değerlendirildi. Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun istihdam seferberliğiyle ilgili sözünü hatırlatarak, “Rifat Bey’in istihdam sözü vardı. Bunun şimdi tam zamanı” dedi. Bunun üzerine toplantıya katılan işçi ve işveren temsilcileri, “Çalışmalarımızı sürdürüyoruz” yanıtını verdiler.

    'AB YORUMU: ÜYELİKTEN VAZGEÇMEDİK'

    Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili “Üyelikten biz vazgeçmiş değiliz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AB’nin Türkiye’ye karşı samimiyeti önemli” dedi. AB ile vizesiz geçişin de konuşulduğu toplantıda taraflar serbest dolaşım konusunda hükümetten destek istediler.

    Veli Ağbaba
    © Fotoğraf : DHA
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    ÖNCELİK 3600 EK GÖSTERGE

    Seçimlerden önce gündeme gelen 3600 ek gösterge konusu da toplantıda konuşulan bir başka konu oldu. Toplantıya katılan taraflar 3600 ek göstergenin belli bir kesimi değil tüm çalışanları kapsaması gerektiğini dile getirdiler.

    TBMM çalışmaya başlar başlamaz ilk ele alınacak konulardan birinin 3600 ek gösterge olacağını kaydeden Erdoğan da "Bunların hepsi Meclis’te konuşulur. İlk gündeme gelecek konulardan birisi bu mesele olacak" açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    BES, işçi, TL, Dolar, para, ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kıdem tazminatı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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