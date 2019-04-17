İmamoğlu: Yıldırım'ı gördüm, inseydi onu kucaklardım da, kimse kaçamaz kucaklayaşımdan

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, ölüm yıl dönümü nedeniyle Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti.
Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:
Günedeme dair açıklamalarım. https://t.co/CsvkkcgGMP— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 17, 2019
Sanki terör bu ülkenin kaderiymiş gibi. Ben rahmetli Özal'ın manevi huzurunda bunu hatırlatmak istiyorum. Menderes'in ve Özal'ın temsilcisiyiz diyorlar. Kabul etmiyorum. Biz doğrularla yol yürümek zorundayız. Biz geçmişteki yanlışlarla değil, doğrularla bu ülkeye yön vermek zorundayız. Bugün bazı vesayetler üzerinden, baskı altında kurumlara yön vererek karar aldırma çabası var.
Bir odada bavulların içinden tavşan çıkararak ne yaparız anlayışıyla milletin iradesini baskı altına alma çabasını görüyoruz. 'Söz milletindir' anlayışıyla, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla geçmişten ders çıkararak yol yürümeyi ders edinmiş durumdayız."
Cumhuriyet'in aktardığına göre İmamoğlu, "Binali Yıldırm'la karşılaştınız sanırım" sorusuna, "Binali Yıldırım'ı gördüm, inseydi onu kucaklardım da. Hiç kimse kaçamaz kucaklayışımdan" diye cevap verdi.
Turgut Özal'ı anma töreninde karşılaşan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştıhttps://t.co/rwJKV3mbNI pic.twitter.com/uKmY83YnWR— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 17, 2019
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