İmamoğlu: Yıldırım'ı gördüm, inseydi onu kucaklardım da, kimse kaçamaz kucaklayaşımdan

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, bugün birleştirme tutanağının netleşeceğini belirterek "Bu netleştiği an mazbatanın bir anlamı kalmıyor. Yani nikah kıyıldı, nikah defteri veriliyor" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, ölüm yıl dönümü nedeniyle Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

© REUTERS / MURAD SEZER İmamoğlu: Daha önce bu çantalarla beraber adliyeye gidenleri hatırlıyor musunuz?

"Kısmet oldu, böyle bir gün çalışırken inşaatımızda bir seçim döneminde konvoyun önünde durdum. İlk karşılaşmamız öyle olmuştu. Trabzon'un sahilinde yüz yüze hatırlıyorum. Ruhu şad olsun. 12 Eylül sonrasında yeniden göreve gelme sürecinde mücadele etmiş birisi. Dünyaya farklı bir bakış açısı. Rahmetli Özal siyasetin paradigmalarını değiştiren farklı bir boyut kattı. Bugüne baktığımızda aslında ne yazık ki bazı benzer şeyler yaşıyoruz.

​Sanki terör bu ülkenin kaderiymiş gibi. Ben rahmetli Özal'ın manevi huzurunda bunu hatırlatmak istiyorum. Menderes'in ve Özal'ın temsilcisiyiz diyorlar. Kabul etmiyorum. Biz doğrularla yol yürümek zorundayız. Biz geçmişteki yanlışlarla değil, doğrularla bu ülkeye yön vermek zorundayız. Bugün bazı vesayetler üzerinden, baskı altında kurumlara yön vererek karar aldırma çabası var.

Bir odada bavulların içinden tavşan çıkararak ne yaparız anlayışıyla milletin iradesini baskı altına alma çabasını görüyoruz. 'Söz milletindir' anlayışıyla, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla geçmişten ders çıkararak yol yürümeyi ders edinmiş durumdayız."

Cumhuriyet'in aktardığına göre İmamoğlu, "Binali Yıldırm'la karşılaştınız sanırım" sorusuna, "Binali Yıldırım'ı gördüm, inseydi onu kucaklardım da. Hiç kimse kaçamaz kucaklayışımdan" diye cevap verdi.

Turgut Özal'ı anma töreninde karşılaşan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştıhttps://t.co/rwJKV3mbNI pic.twitter.com/uKmY83YnWR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 17, 2019

​