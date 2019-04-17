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13:30 17 Nisan 2019
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    Fatih Portakal

    Fatih Portakal'dan AK Partili Yavuz'a: Asıl şimdi pot kırdınız, ben böyle bir video paylaşmadım

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    Gazeteci Fatih Portakal, kendisine yönelik olarak "Bir video paylaşmış, altına da ‘pot üstüne pot kırmaya devam’ demiş ve bir videomu yayınlamış" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a tepki gösterdi.

    Gazeteci Fatih Portakal, kişisel Twitter hesabında kendisine bir video paylaşımı nedeniyle tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'u eleştirdi.

    "Asıl şimdi siz pot kırdınız Ali İhsan Yavuz Bey. Ekibiniz daha dikkatli olabilirdi. Ben böyle video paylaşmadım ve paylaşmam" diyen Portakal, devamında "Canlı yayın yaptığım için bilirim. Dil sürçmesi olarak düşünmüştüm. Yazık! Bir de bana FETÖ hiç yapışmaz bilesiniz, aklınızda bulunsun" ifadesini kullandı.

    Portakal, şunları kaydetti:

    "Bir de Ali İhsan Yavuz bey özür beklemiyorum sizden, canlı veya sonrasında düzeltmeniz yeterli. Ve ekibinizden bu yanlış bilgilendirmenin nedenini özellikle öğreniniz. Çünkü. Kameraların önünde siz varsınız. Kasıtlı olabilir mi acaba? Düşününüz lütfen.

    Bakın hala iftira atıyorsunuz. Ali İhsan Yavuz Bey. İnsanları yanlış bilgilendirip doğruyu söylemiyorsunuz. Benim böyle bir paylaşımım yok. Ama. Bu kez özür bekliyorum ltf. İyi ki sosyal medya var."

    ALİ İHSAN YAVUZ NE DEDİ?

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak bugün yaklaşık iki saat süren bir basın açıklaması yapan Yavuz, şunları söyledi:

    © AA /
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    "Bir tane hadiseden bahsetmek istiyorum. Fatih Portakal; bunun FETÖ unsurlarıyla aynı anda söyledim ama bir ithamım yok düzeltmiş olayım. Birçok yerde döndü bu. Fatih Portakal da bir video paylaşmış, altına da ‘pot üstüne pot kırmaya devam’ demiş ve bir videomu yayınlamış. Ben Fatih Portakal’ın da başkasının oyununa gelmiş olabilir diyorum. Çok açık, bütün kameralar orada, canlı yayındayız.

    Ben basın açıklamasında bulunuyorum. Aşağı iniyorum, aşağı indikten basın mensupları bazı şeyler soruyor. Verirken bakıyorum ki, basın mensuplarının bir kısmına konuşuyorum. Özür diliyorum, diyorum ki bir kısmına has bir şey açıklamayayım… ‘Arkadaşlar özür dilerim ya ben farkı söyleyip gidecektim’ dedim. ‘Nezaketsizlik oluyor, özür dilerim’ dedim gittim…

    Bunda ne var? Sanki biz bir takım kurgular içinde yansıtmanın anlamı ne? Fatih Portakal alıntılıyor. Bunu FETÖ unsurları hazırladı. Benim aklım durdu adeta. Bu belirgin olduğu için söyledim. Olan ortada, bakın isterseniz bunların videosunu, o kısmını değil tamamını alın. Birileri ‘yakaladık’ diyor, FETÖ unsurları servis ediyor. Bu kadarına pes doğrusu diyorum."

    Etiketler:
    yerel seçim, video, AK Parti, CHP, Fatih Portakal, Ali İhsan Yavuz
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