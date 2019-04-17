Eski Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Yalım: Ege'de 5 ada Yunanistan'a bırakıldı

'BÜYÜK SKANDAL'
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Yalım, "Dışişleri Bakanlığı'ndan büyük skandal" diyerek, Bakanlık'ın 18 Mart'ta Birleşmiş Milletler'e gönderdiği resmi mektupla Lozan Antlaşması'na göre Türkiye'ye ait olan 92 bin kilometrekarelik kıta sahanlığı ve 5 adayı resmen Yunanistan'a terk ettiğini söyledi.
Yalım şu ifadeleri kullandı:
– Mektupta kıta sahanlığının güney sınırı Türkiye ve Mısır arasındaki orta hat olarak belirlenmiş. Hukuka göre güney sınırı hem bu hat hem de Türk-Libya Orta Hattı olmalı.
– Kıta sahanlığının 28 derece doğu boylamının batısındaki kısmının ilgili devletlerle belirleneceği belirtilmiş. Bu söylemlle Gavdos, Gaidhouronisi, Koufonisi, Dhia ve Dionisades adalarından kaynaklanan 5 boylamlık kıta sahanlığı hakkı Yunanistan'a bırakılmış.
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