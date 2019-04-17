Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanı köpeklere parçalatan kişilere 25 bin lira para cezası

Adıyaman'ın Besni ilçesinde köpekleri nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın üzerine salan ve hayvanın parçalanma anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan 5 çobana 25 bin 21 lira para cezası verildi.

İHA Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanı köpeklere parçalatan kişiler araştırılıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren kişilerin Karagüvenç köyünde yaşayan 5 çoban olduğunu belirledi.

Bu kişilere ‘avcılık belgesi olmadan avlanma süreleri dışında ve koruma altındaki türü öldürtmek’ suçundan bin 799'ar lira idari para cezası uygulandı.

Çobanlara ayrıca 'ekosistemde meydana gelen tahribat' dolayısıyla da 16 bin 26 lira para cezası verildiği öğrenildi.