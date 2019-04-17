Kılıçdaroğlu: Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonlarındır

© AA / Arif Yavuz İmamoğlu belediye başkanlığı mazbatasını aldı

Seçimden 17 gün sonra mazbatasını alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, "Huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye için, çocuklarımız için, onların geleceği için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum" dedi.