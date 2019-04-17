Kılıçdaroğlu: Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonlarındır

Kılıçdaroğlu, "Huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye için, çocuklarımız için, onların geleceği için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan mazbata açıklaması: "Huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik" https://t.co/FC8PgOsPw6 pic.twitter.com/r7fvS7mF5O— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 17 Nisan 2019
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