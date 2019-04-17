Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun mazbata törenini Genel Merkez'de kurmaylarıyla birlikte izledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesine ilişkin gelişmeleri parti Genel Merkezi'ndeki makamında televizyondan takip etti.

İmamoğlu, Maltepe'de oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu'na davet edilirken, CHP Genel Merkezi'nde de heyecan yaşandı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulu'na gidip mazbatasını almasını, makamında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve diğer kurmaylarıyla birlikte televizyondan takip etti.

Kılıçdaroğlu, mazbataya ilişkin gelişmeleri böyle izledi © Fotoğraf : Twitter/CHP

Kılıçdaroğlu, mazbataya ilişkin gelişmeleri böyle izledi © Fotoğraf : Twitter/CHP

Kılıçdaroğlu, mazbataya ilişkin gelişmeleri böyle izledi © Fotoğraf : Twitter/CHP

Kılıçdaroğlu, mazbataya ilişkin gelişmeleri böyle izledi © Fotoğraf : Twitter/CHP

Kılıçdaroğlu, mazbataya ilişkin gelişmeleri böyle izledi © Fotoğraf : Twitter/CHP

Kılıçdaroğlu, mazbataya ilişkin gelişmeleri böyle izledi © Fotoğraf : Twitter/CHP 1 / 6 © Fotoğraf : Twitter/CHP Kılıçdaroğlu, mazbataya ilişkin gelişmeleri böyle izledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun mazbata törenini izlediği anları Twitter hesabından paylaştı.

Büyük başarının mimari Genel Başkanımız @kilicdarogluk ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nu dinliyoruz. 16 milyon İstanbullu kazandı! pic.twitter.com/OkVhx7dEXi — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 17, 2019

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