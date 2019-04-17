İbrahim Karagül: Mazbatayı verseler de o koltukta asla meşru bir başkan olamayacaksın

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karagül, "Mazbatayı sana verseler de, o koltukta asla meşru bir başkan olamayacaksın. Bir şebekenin hırsızlığı ile koltuğa oturan adam olacaksın. İstanbul asla, seni oraya taşıyan vesayetçilere, teslim edilmeyecek. 1453'te başlayan yürüyüş devam edecek" diye yazdı.
Mazbatayı sana verseler de, o koltukta— İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) 17 Nisan 2019
asla meşru bir başkan olamayacaksın.
Bir şebekenin hırsızlığı ile
koltuğa oturan adam olacaksın.
İstanbul asla, seni oraya taşıyan
vesayetçilere, teslim edilmeyecek.
1453'te başlayan yürüyüş devam edecek. @ekrem_imamoglu
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