İbrahim Karagül: Mazbatayı verseler de o koltukta asla meşru bir başkan olamayacaksın

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Maltepe'deki sandıkların sayılmasıyla resmî olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasına yönelik, "Mazbatayı sana verseler de, o koltukta asla meşru bir başkan olamayacaksın" yorumunda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karagül, "Mazbatayı sana verseler de, o koltukta asla meşru bir başkan olamayacaksın. Bir şebekenin hırsızlığı ile koltuğa oturan adam olacaksın. İstanbul asla, seni oraya taşıyan vesayetçilere, teslim edilmeyecek. 1453'te başlayan yürüyüş devam edecek" diye yazdı.

Mazbatayı sana verseler de, o koltukta

asla meşru bir başkan olamayacaksın.



Bir şebekenin hırsızlığı ile

koltuğa oturan adam olacaksın.



İstanbul asla, seni oraya taşıyan

vesayetçilere, teslim edilmeyecek.



1453'te başlayan yürüyüş devam edecek. @ekrem_imamoglu — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) 17 Nisan 2019

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