Akşener'den İmamoğlu mesajı: Milletimizin oyunu namus kabul edip sonuna kadar savunmuştur

© REUTERS / Hüseyin Aldemir Yavaş'tan İmamoğlu'na tebrik mesajı

Akşener, İmamoğlu'nu Twitter'dan #MazbataGeldi etiketiyle yaptığı bir paylaşımla tebrik etti.

İYİ Parti lideri mesajında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu kardeşim, 17 gündür yapılan masa oyunlarına boyun eğmemiş ve milletimizin oyunu namus kabul edip, sonuna kadar savunmuştur. Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum. #MazbataGeldi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu kardeşim, 17 gündür yapılan masa oyunlarına boyun eğmemiş ve milletimizin oyunu namus kabul edip, sonuna kadar savunmuştur.

Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum. #MazbataGeldi pic.twitter.com/eZT5a87xEN — Meral Akşener (@meral_aksener) April 17, 2019

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