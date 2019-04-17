Akşener'den İmamoğlu mesajı: Milletimizin oyunu namus kabul edip sonuna kadar savunmuştur

İYİ Parti lideri mesajında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu kardeşim, 17 gündür yapılan masa oyunlarına boyun eğmemiş ve milletimizin oyunu namus kabul edip, sonuna kadar savunmuştur. Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum. #MazbataGeldi" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu kardeşim, 17 gündür yapılan masa oyunlarına boyun eğmemiş ve milletimizin oyunu namus kabul edip, sonuna kadar savunmuştur.— Meral Akşener (@meral_aksener) April 17, 2019
Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum. #MazbataGeldi pic.twitter.com/eZT5a87xEN
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