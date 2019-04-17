İBB Başkanlığı koltuğuna oturan İmamoğlu, Anadolu Efes-Barcelona maçında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes'in Barcelona ile yaptığı basketbol maçına gitti.

17 günün ardından mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes'in Barcelona ile oynadığı basketbol maçını izlemeye gitti. İmamoğlu geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray futbol karşılaşmalarını da canlı olarak izlemişti.

​THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta 5. sırada yer alan Barcelona Lassa ile eşleşmişti.

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında normal sezonda oynanan mücadelelerde iki takım da kendi sahasında rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 2. karşılaşma 19 Nisan Cuma günü yine lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak.