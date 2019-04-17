Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Demir, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlaması ve tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Demir, FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Nisan’da Bursa Kestel’de Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil firmasında gözaltına alınmıştı.
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demir, elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde tutulacak.
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