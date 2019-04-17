'İstanbul'un kaybı, özellikle siyasi kariyerine İstanbul belediye başkanı olarak başlayan Erdoğan için zor'

Reuters haber ajansı, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesine ilişkin haberinde, "Kayıp özellikle, siyasi kariyerine 1990’larda İstanbul belediye başkanı olarak başlayan Erdoğan için zor. Seçimden bu yana dip yapan Türk lirası ise çarşamba günü değer kazandı" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre haberde, "AKP ve MHP’nin tekrar tekrar yaptığı itirazlar, muhalefetin destekçileri arasında öfkeye yol açtı; bu öfke hafta sonunda, İstanbul’un en önemli derbi maçında taraftarların mazbatanın adaylarına verilmesi için tezahürat yapmasıyla futbol stadyumlarına taştı" ifadeleri kullanıldı.

© Fotoğraf : Twitter/TrendBasket İBB Başkanlığı koltuğuna oturan İmamoğlu, Anadolu Efes-Barcelona maçında

Ajans, “AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kaybetmiş görünse de, belediye meclislerinde en fazla sandalyeyi kazandı. AKP’nin seçimin tekrarlanması başvurusu, belediye meclislerini kapsamıyor; sadece başkanlık seçimini kapsıyor” yorumunda bulundu.

Reuters’ın görüş aldığı siyasi risk danışmanlığı şirketi Teneo’nun eş başkanı Wolfango Piccoli ise, "Sadece belediye başkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasının istenmesi kafa karıştırıcı" diyerek, AK Parti’nin hile iddiasında bulunduğu bazı bölgelerin kendi sorumluluğunda olduğunu belirtti.