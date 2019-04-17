HDP'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı

HDP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP'nin halk iradesini gasp etmeye yönelik 17 gündür sürdürdüğü hukuksuzluğun bir kısmı son buldu. İstanbul hakkı olanı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyoruz. Ülkenin her yerinde sürdürdüğümüz demokrasi ve hukuk mücadelesini er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.
AKP’nin halk iradesini gasp etmeye yönelik 17 gündür sürdürdüğü hukuksuzluğun bir kısmı son buldu. İstanbul hakkı olanı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyoruz. Ülkenin her yerinde sürdürdüğümüz demokrasi ve hukuk mücadelesini er ya da geç kazanacağız. pic.twitter.com/W6eklxsXvX— HDP (@HDPgenelmerkezi) 17 Nisan 2019
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan da "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstün başarılar dilerim. İstanbul'a kardeş belediye olarak en iyi Kars Belediyesi yakışır. Biz de Kars'ı ilk defa aldık..!" şeklinde paylaşım yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na üstün başarılar dilerim.İstanbula kardeş Belediye olarak en iyi Kars belediyesi yakışır.Bizde Kars’ı ilk defa aldık..!— Pervin BULDAN (@PervinBuldan) 17 Nisan 2019
HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Sevgili İstanbul, umarım bunca yıl sonra artık hak ettiğin şeyleri yaşarsın…" dedi.
Sevgili İstanbul, umarım bunca yıl sonra artık hakettiğin şeyleri yaşarsın… #Mazbata #İstanbul pic.twitter.com/ANPiyXpZQz— Filiz Kerestecioğlu (@FilizKer) 17 Nisan 2019
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