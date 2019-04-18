Burhan Kuzu: Hayatım boyunca hep objektif oldum, hukuku savundum, İstanbul seçimi hukuksuzdur

Eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından yaptığı açıklamada “Anayasa Profesörü olarak hayatım boyunca hep objektif oldum, hukuku savundum, doğruları söyledim” ifadelerini kullanarak İstanbul seçimlerinin ‘hukuksuz’ olduğunu iddia etti.

Kuzu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Anayasa Profesörü olarak hayatım boyunca hep objektif oldum, hukuku savundum, doğruları söyledim. Çok net söylüyorum, İstanbul seçimi yenilenmezse bu tartışma ve şüphe giderilemez. İstanbul seçimi hukuksuzdur, YSK oyları saydırmalıydı. Şimdi seçim yenilenmelidir. Başka çıkış yok".

Anayasa Profesörü olarak hayatım boyunca hep objektif oldum, hukuku savundum,doğruları söyledim. Çok net söylüyorum, İstanbul seçimi yenilenmezse bu tartışma ve şüphe giderilemez.İstanbul seçimi hukuksuzdur,YSK oyları saydırmalıydı.Şimdi seçim https://t.co/D7xSy8p0Drşka çıkış yok — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 17 Nisan 2019

Kuzu, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada YSK'nın seçim hukuku alanında son karar mercii olduğunu söyledi.