Burhan Kuzu: Hayatım boyunca hep objektif oldum, hukuku savundum, İstanbul seçimi hukuksuzdur

Kuzu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
"Anayasa Profesörü olarak hayatım boyunca hep objektif oldum, hukuku savundum, doğruları söyledim. Çok net söylüyorum, İstanbul seçimi yenilenmezse bu tartışma ve şüphe giderilemez. İstanbul seçimi hukuksuzdur, YSK oyları saydırmalıydı. Şimdi seçim yenilenmelidir. Başka çıkış yok".
Anayasa Profesörü olarak hayatım boyunca hep objektif oldum, hukuku savundum,doğruları söyledim. Çok net söylüyorum, İstanbul seçimi yenilenmezse bu tartışma ve şüphe giderilemez.İstanbul seçimi hukuksuzdur,YSK oyları saydırmalıydı.Şimdi seçim https://t.co/D7xSy8p0Drşka çıkış yok— Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 17 Nisan 2019
Kuzu, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada YSK'nın seçim hukuku alanında son karar mercii olduğunu söyledi.
Şunu da herkesin bilmesi gerekir!YSK Seçim Hukuku alanında son karar merciidir.Verdiği tüm kararlar https://t.co/hEFpbSM8C0şka bir mercie götürülemez.Ama verdiği kararları eleştirme hakkı da mahfuzdur.Bu görüşümüz,objektif ve tarafsız hukukçuluğumun bir gereğidir.İlle de Hukuk!!— Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 17 Nisan 2019
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