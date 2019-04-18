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01:45 18 Nisan 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Seçim iptal olmaz

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'e konuştu.

    Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    Kılıçdaroğlu: Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonlarındır
    Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından Habertürk'e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, duygularını şöyle ifade etti:

    "Çok mutluyum. Demokratik açıdan önemli bir süreci Türkiye yakaladı. Sandığın başarısı, milyonların başarısı. Türkiye'de gerçekten de "Mart'ın Sonu Bahar Olacak" demiştik. Böyle oldu. En azından siyasal gerilimin bittiği, daha sakin ortamın olması benim en büyük dileğimdir. Onu gerçekleştirmek için çaba harcayacağız. Ekrem Bey'e oy vermeyenler de görecekler; Ekrem Bey tarafsız olarak hizmet götürecek. Bu ideallere sahip. Dolayısıyla çok mutluyum. Bu vesileyle İyi Parti'ye de teşekkür etmek isterim. Demokratik standardın yakalanmasında Meral Hanım'ın da büyük katkısı var. Siyasal partilerin demokrasi için ortak çaba harcamalarının ne kadar önemli olduğunu bu seçim ortaya koydu; bunun önemini gösterdi''.

    "SEÇİM İPTAL EDİLMEZ"

    Kılıçdaroğlu, mazbataya ilişkin gelişmeleri böyle izledi
    © Fotoğraf : Twitter/CHP
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun mazbata törenini Genel Merkez'de kurmaylarıyla birlikte izledi
    Habertürk'ten Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre, AK Parti'nin olağanüstü itiraz sürecini işletmesi ve İstanbul seçiminin iptal edilmesi konusunda Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

    "Hayır böyle bir ihtimali görmüyorum. Böyle bir ihtimali düşünmek hukuku düşünmemek anlamına gelir. Hukukun üstünlüğü varsa iptal söz konusu olamaz. Yürürlükteki yasalara, Anayasa'ya, YSK'nın daha önce verdiği kararlara bakarak bu yorumu yapıyorum. Hukukun öngörülebilir alan olması gerekir. Mahkemelerin kararları var. Buna baktığımız zaman da bu seçimin iptal edilmesinin doğru olmadığını görüyoruz. Sonuçta mazbatayı veren de yargı."

    BURSA ÜZÜNTÜSÜ

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    © Depositphotos /
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    "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul adaylığı konusunda ısrarınızda haklı çıkmanın gururunu yaşıyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: "Elbette Ekrem Bey'in için de Adana'da Zeydan Bey için de Antalya'da Muhittin Böcek için de Ankara'da Mansur Yavaş için de bu gururu yaşıyorum. Bunların hepsi önemli isimler; toplumun sevdiği, saydığı, güven duyduğu isimler. Bursa'da da çok başarılı adayımız vardı. En büyük üzüntüm Bursa'yı kazanamadık. Bu konuda da kendi kendimizin sorgulamasını yapacağız."

    'GERGİNLİK AZALIR'

    "Mazbatadan sonra toplumda gerginliğin azalacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de toplumun sürekli yapılan itirazlar, AK Parti'nin yetkilileri ile CHP'li yetkililerin karşılıklı söyleşileri, basın toplantıları yapması toplumda gergin ortam yaratıyor. Hukuk gereğini yapar mı yapmaz mı endişesi vardı. Bundan sonra huzurlu bir ortam olacağını görüyorum. Toplumun gerginliğinin azalmasına önemli katkı sağladı bu mazbata konusu" yanıtını verdi.

    Etiketler:
    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, YSK, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
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