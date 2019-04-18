YÖK yetkilileri: Saraç'ın mesajı rektörlerin sorularına verilen bir yanıt

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın, yeni üye seçimi öncesi rektörlere Muammer Yaylalı’yı önerdiği ifade edildi. YÖK yetkilileri bunun rektörlerin soruları üzerine verilen bir yanıt olduğunu, doğudaki üniversitelerin temsilinin artırılmak istendiğini söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan haberde "YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın, YÖK Özel Kalem Müdürü Fırat Güzeldağ aracılığıyla rektörlere gönderdiği mesajda, 'YÖK Başkanımız Yekta Hocamız, YÖK üyeliği için Prof. Dr. Muammer Yaylalı hocamızın siz değerli rektörlerimiz tarafından desteklenmesini rica ediyor' ifadeleri yer aldı" dendi.

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"Saraç’ın mesajı, akademik camiada ilk olarak 'yönlendirme mesajı' olarak yorumlanırken, Cumhuriyet’e değerlendirme yapan YÖK yetkilileri, mesajın kurumun geleneksel işleyişi içinde rektörlerin soruları üzerine bir cevap olduğunu aktardı. Yetkililer, YÖK içinde bir süredir doğusundaki üniversitelerin temsiliyetinin arttırılmasının görüşüldüğü, Saraç’ın da bu nedenle Erzurum’da görev yapan bir profesörü işarette bulunduğunu ancak son sözü ÜAK üyeleri ve rektörlerin söyleyeceğini belirtti."