AK Parti'de iki il başkanı istifa etti: 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten vazgeçmeyeceğim'

AKP Çankırı İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Celal Kaman, "Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' dediğimizde bizleri yanlış anlayarak kırılan, incinen tüm hemşehrilerimizden helallik isterken, bundan sonra da hiçbir şekilde doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demekten vazgeçmeyeceğimi belirtmek isterim" dedi.

AK Parti'de Çankırı ve Karaman il başkanları görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Celal Kaman, "Görev almaya başladığım ilk gün nasılsa bugün de partime, davama, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatimin, bağlılığımın ve bu dava uğruna yaptığımız fedakarlıkların sorgulanması hakkını hiç kimsede görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaman, "Ben de bu nöbet değişimlerinin bir neferi olarak dün itibarıyla görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' dediğimizde bizleri yanlış anlayarak kırılan, incinen tüm hemşehrilerimizden helallik isterken, bundan sonra da hiçbir şekilde doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demekten vazgeçmeyeceğimi belirtmek isterim" dedi.

'DAVAMIZIN BİR NEFERİ OLARAK HER DAİM HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Et'in istifa metni de teşkilatın sosyal medya hesabında yayımlandı.

Açıklamada “Görmüş olduğum lüzum üzerine 16.04.2019 Salı günü Karaman AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Davamızın bir neferi olarak her daim hizmet etmeye devam edeceğim. Tüm Karamanlı hemşehrilerime ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.