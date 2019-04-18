Bolu'nun CHP'li başkanı Özcan: AKP kadın kolları başkanı belediyeden maaş alıyor, hangi birimde çalıştığını öğrenemedim

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun bazı açıklamalarını okurlarına aktardı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Beka öyle mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın

"Resmi yazıyla talep etmeme rağmen belediyenin borcunu bile henüz öğrenemedik" dediğini aktardı. Özdil, Özcan'ın şöyle devam ettiğini söyledi:

© Fotoğraf : DHA Yavaş belediye meclisi toplantılarını halka açtı

"Belediyenin kaç tane kiralık aracı olduğunu tespit edemedik, özel kişilere tahsis etmişler, araç takip sistemini sökmüşler, ne kadar yakıt harcanmış, kimler kullanıyor belli değil.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizde kaç kişi sigortalı çalışıyor diye sorduk, belediyenin personel sayısı bile belirsiz, bankamatik memurları var, AKP kadın kolları başkanı belediyeden maaş alıyor, hangi birimde çalıştığını öğrenemedim.

Başka şehirlerde oturup, Bolu belediyesinde çalışıyor görünenler bile var."

Özdil, daha sonra CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun belediye meclisinde yaşadıklarını anlattı:

"Kırşehir'i AKP'den alan Selahattin Ekicioğlu, belediye meclisinden yetki istedi, ‘Arkadaşlar ben lüksü sevmiyorum, israftan kaçınalım, Mercedes marka makam otomobilini satacağım, kendi otomobilimi kullanacağım’ dedi, oylamaya sunuldu, belediye meclisinin AKP'li üyeleri ‘olamaz’ dedi, komple ret oyu verdi.

İşte o kendileri kullanmasa bile vazgeçemedikleri makam aracı saltanatıdır, ‘beka.’

Senelerdir kılıfına uydurulan minarenin, sadece ucudur bu görünenler."