Türkiye yazarı Uğur: Mazbatayı alsa da şaibeyi kaldıracak adımı İmamoğlu atabilir

Fuat Uğur, "Mazbatayı alsa da şaibeyi kaldıracak adımı İmamoğlu atabilir" başlığıyla yayımlanan yazısında "Nasıl mı? Lafı hiç dolandırmadan söylüyorum" dedi.
Uğur şöyle devam etti:
Gaz vermek ya da oyuna getirmek için değil, samimi bir tavsiye olarak dillendiriyorum bunu.
Tarih böyle zamanlarda, böyle adımlar atılarak yazılır. Ekrem İmamoğlu daha fazla didişmektense bu açıklamayı yaparak, yenilenecek seçime de büyük bir avantajla girer. Hem kendisi, hem de partisinin itibarını artırır.
Seçimin bittiği saatten başlayarak izlediği ’Mazbatamı isterim’ söylemi etrafında şekillenen taktik, en azından halkın yarısının gözünde sevimsiz ve itici bulundu. Bu satırlar yazıldığında kendisinin mazbatayı almak üzere İl Seçim Kuruluna gideceği haberleri geliyordu. Nihayet kavuşacak ona.
Ama dediğim gibi, bu seçim, hileli ve şaibeli bir seçim olarak tarihe geçecek. Ekrem İmamoğlu da böyle bir seçimin Belediye Başkanı olarak anılacak.
'BU OLGUYU DİKKATE ALMAZLIK ETMEMELİ'
Kendisi ’Herkesi kucaklıyorum’ dediğine göre bu olguyu dikkate almazlık etmemeli.
Hiçbir hesap peşinde değilim. Önerimde gerçekten samimiyim. Evet, Binali Yıldırım’ın kazanmasını tabii ki isterim, ama asıl istediğim, tüm İstanbulluların kafasında hiçbir soru işareti kalmadan, gönül huzuruyla sonuçlarını kabul edebileceği bir seçimin yapılması. Ve eğer bu adımı atarsa, Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasını istediğim Binali Yıldırım’a göre ciddi bir avantaj yakalayacağını bile bile bu öneride bulunuyorum.
O kadar çok kişiyle konuştum ki. Herkes kafasındaki soru işaretlerinin ve şüphelerin giderilmesini istiyor.
İl Seçim Kurulu tarafından verilen mazbata ise ne şüpheleri gideriyor, ne de seçimlerin hileli ve şaibeli olduğu gerçeğini ortadan kaldırıyor.
Kırıkkale Keskin'de verilmiş mazbatanın iptal edilerek 2 Haziran'da seçimin yenileneceği ilan edildiğine göre Ekrem İmamoğlu'nun bu olasılığı da dikkate alarak proaktif bir tutum için şansı var demektir.
Kısaca bu seçim çok su kaldırır. YSK'nın kararı beklenmeli. Mazbata iptal edilir ve seçim yenilenirse de kimse ağlamamalı ve kaos peşinde filan koşmamalı.
Bunu yapan kaybeder."
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