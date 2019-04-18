Kayıt
07:53 18 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fuat Uğur

    Türkiye yazarı Uğur: Mazbatayı alsa da şaibeyi kaldıracak adımı İmamoğlu atabilir

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1449)
    0 02

    Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, dün mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu'nun "Ortada böyle bir usulsüzlük, rakip adayın ve ona oy verenlerin kafasında şüphe varsa ben kendimi, seçimin galibi sayamam. Seçimlerin yenilenmesini asıl ben talep ediyorum" dediği takdirde tarihe geçeceğini savundu.

    Fuat Uğur, "Mazbatayı alsa da şaibeyi kaldıracak adımı İmamoğlu atabilir" başlığıyla yayımlanan yazısında "Nasıl mı? Lafı hiç dolandırmadan söylüyorum" dedi.

    Uğur şöyle devam etti:

    Abdullah Gül
    © AA / Elif Öztürk
    Abdullah Gül'den İmamoğlu yorumu: Artık normalleşmenin zamanıdır
    "Ekrem İmamoğlu, diğer vahim delilleri bir kenara bırakalım, rakip aday ile aralarındaki farkın 17 bin azalmasının bile seçimi sakatlayan başat faktör olduğunu kabul edip ’Ortada böyle bir usulsüzlük, rakip adayın ve ona oy verenlerin kafasında şüphe varsa ben kendimi, seçimin galibi sayamam. Seçimlerin yenilenmesini asıl ben talep ediyorum’ açıklamasını yaptığı takdirde tarihe geçer ve bu şaibeyle ne kendisinin ne de partisinin hiçbir ilgisinin olmadığını ispat eder.

    Gaz vermek ya da oyuna getirmek için değil, samimi bir tavsiye olarak dillendiriyorum bunu.

    Tarih böyle zamanlarda, böyle adımlar atılarak yazılır. Ekrem İmamoğlu daha fazla didişmektense bu açıklamayı yaparak, yenilenecek seçime de büyük bir avantajla girer. Hem kendisi, hem de partisinin itibarını artırır.

    Seçimin bittiği saatten başlayarak izlediği ’Mazbatamı isterim’ söylemi etrafında şekillenen taktik, en azından halkın yarısının gözünde sevimsiz ve itici bulundu. Bu satırlar yazıldığında kendisinin mazbatayı almak üzere İl Seçim Kuruluna gideceği haberleri geliyordu. Nihayet kavuşacak ona.

    Ama dediğim gibi, bu seçim, hileli ve şaibeli bir seçim olarak tarihe geçecek. Ekrem İmamoğlu da böyle bir seçimin Belediye Başkanı olarak anılacak.

    'BU OLGUYU DİKKATE ALMAZLIK ETMEMELİ'

    Kendisi ’Herkesi kucaklıyorum’ dediğine göre bu olguyu dikkate almazlık etmemeli.

    İBB Başkanlığı koltuğuna oturan İmamoğlu, Anadolu Efes-Barcelona maçında
    © Fotoğraf : Twitter/TrendBasket
    İBB Başkanlığı koltuğuna oturan İmamoğlu, Anadolu Efes-Barcelona maçında
    Kimileri ’Ekrem İmamoğlu bu açıklamayı yaparsa halk nezdinde kahraman olur diyorsun da bunu neden istiyorsun? Sen zaten Binali Yıldırım’ın kazanmasını istemiyor musun? Ne tür bir hesap peşindesin?’ diye sorabilir samimiyetimi test etmek için.

    Hiçbir hesap peşinde değilim. Önerimde gerçekten samimiyim. Evet, Binali Yıldırım’ın kazanmasını tabii ki isterim, ama asıl istediğim, tüm İstanbulluların kafasında hiçbir soru işareti kalmadan, gönül huzuruyla sonuçlarını kabul edebileceği bir seçimin yapılması. Ve eğer bu adımı atarsa, Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasını istediğim Binali Yıldırım’a göre ciddi bir avantaj yakalayacağını bile bile bu öneride bulunuyorum.

    O kadar çok kişiyle konuştum ki. Herkes kafasındaki soru işaretlerinin ve şüphelerin giderilmesini istiyor.

    İl Seçim Kurulu tarafından verilen mazbata ise ne şüpheleri gideriyor, ne de seçimlerin hileli ve şaibeli olduğu gerçeğini ortadan kaldırıyor.

    Kırıkkale Keskin'de verilmiş mazbatanın iptal edilerek 2 Haziran'da seçimin yenileneceği ilan edildiğine göre Ekrem İmamoğlu'nun bu olasılığı da dikkate alarak proaktif bir tutum için şansı var demektir.

    Kısaca bu seçim çok su kaldırır. YSK'nın kararı beklenmeli. Mazbata iptal edilir ve seçim yenilenirse de kimse ağlamamalı ve kaos peşinde filan koşmamalı. 

    Bunu yapan kaybeder."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1449)
    Etiketler:
    Fuat Uğur, İstanbul, Türkiye, Binali Yıldırım, yerel seçim, AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Zafer Günü askeri geçit töreni provası
    Rusya’da 9 Mayıs askeri geçit töreni provası yapıldı
    Karikatür
    NBC: Facebook kullanıcı bilgilerini rakipleriyle mücadele için kullandı
    Borey denizaltısı
    Rusya'nın en ölümcül denizaltısında röportaj: Denize her çıkışımız izleniyor
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet