Türkiye yazarı Uğur: Mazbatayı alsa da şaibeyi kaldıracak adımı İmamoğlu atabilir

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, dün mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu'nun "Ortada böyle bir usulsüzlük, rakip adayın ve ona oy verenlerin kafasında şüphe varsa ben kendimi, seçimin galibi sayamam. Seçimlerin yenilenmesini asıl ben talep ediyorum" dediği takdirde tarihe geçeceğini savundu.

Fuat Uğur, "Mazbatayı alsa da şaibeyi kaldıracak adımı İmamoğlu atabilir" başlığıyla yayımlanan yazısında "Nasıl mı? Lafı hiç dolandırmadan söylüyorum" dedi.

Uğur şöyle devam etti:

© AA / Elif Öztürk Abdullah Gül'den İmamoğlu yorumu: Artık normalleşmenin zamanıdır

"Ekrem İmamoğlu, diğer vahim delilleri bir kenara bırakalım, rakip aday ile aralarındaki farkın 17 bin azalmasının bile seçimi sakatlayan başat faktör olduğunu kabul edip ’Ortada böyle bir usulsüzlük, rakip adayın ve ona oy verenlerin kafasında şüphe varsa ben kendimi, seçimin galibi sayamam. Seçimlerin yenilenmesini asıl ben talep ediyorum’ açıklamasını yaptığı takdirde tarihe geçer ve bu şaibeyle ne kendisinin ne de partisinin hiçbir ilgisinin olmadığını ispat eder.

Gaz vermek ya da oyuna getirmek için değil, samimi bir tavsiye olarak dillendiriyorum bunu.

Tarih böyle zamanlarda, böyle adımlar atılarak yazılır. Ekrem İmamoğlu daha fazla didişmektense bu açıklamayı yaparak, yenilenecek seçime de büyük bir avantajla girer. Hem kendisi, hem de partisinin itibarını artırır.

Seçimin bittiği saatten başlayarak izlediği ’Mazbatamı isterim’ söylemi etrafında şekillenen taktik, en azından halkın yarısının gözünde sevimsiz ve itici bulundu. Bu satırlar yazıldığında kendisinin mazbatayı almak üzere İl Seçim Kuruluna gideceği haberleri geliyordu. Nihayet kavuşacak ona.

Ama dediğim gibi, bu seçim, hileli ve şaibeli bir seçim olarak tarihe geçecek. Ekrem İmamoğlu da böyle bir seçimin Belediye Başkanı olarak anılacak.

'BU OLGUYU DİKKATE ALMAZLIK ETMEMELİ'

Kendisi ’Herkesi kucaklıyorum’ dediğine göre bu olguyu dikkate almazlık etmemeli.

Kimileri ’Ekrem İmamoğlu bu açıklamayı yaparsa halk nezdinde kahraman olur diyorsun da bunu neden istiyorsun? Sen zaten Binali Yıldırım’ın kazanmasını istemiyor musun? Ne tür bir hesap peşindesin?’ diye sorabilir samimiyetimi test etmek için.

Hiçbir hesap peşinde değilim. Önerimde gerçekten samimiyim. Evet, Binali Yıldırım’ın kazanmasını tabii ki isterim, ama asıl istediğim, tüm İstanbulluların kafasında hiçbir soru işareti kalmadan, gönül huzuruyla sonuçlarını kabul edebileceği bir seçimin yapılması. Ve eğer bu adımı atarsa, Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasını istediğim Binali Yıldırım’a göre ciddi bir avantaj yakalayacağını bile bile bu öneride bulunuyorum.

O kadar çok kişiyle konuştum ki. Herkes kafasındaki soru işaretlerinin ve şüphelerin giderilmesini istiyor.

İl Seçim Kurulu tarafından verilen mazbata ise ne şüpheleri gideriyor, ne de seçimlerin hileli ve şaibeli olduğu gerçeğini ortadan kaldırıyor.

Kırıkkale Keskin'de verilmiş mazbatanın iptal edilerek 2 Haziran'da seçimin yenileneceği ilan edildiğine göre Ekrem İmamoğlu'nun bu olasılığı da dikkate alarak proaktif bir tutum için şansı var demektir.

Kısaca bu seçim çok su kaldırır. YSK'nın kararı beklenmeli. Mazbata iptal edilir ve seçim yenilenirse de kimse ağlamamalı ve kaos peşinde filan koşmamalı.

Bunu yapan kaybeder."