İmamoğlu: Eve döndüğümde 7 yaşındaki kızım sitem etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına katıldı.

Burada İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Mazbatayı aldığımız ortamda da, bir anda... 'Haber vermeyelim' dedik aslında, 'Vatandaşımızla buluşma anını sonra yapalım' dedik. Mazbatayı alma ortamı bayağı yoğundu" ifadesini kullandı.

İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Allah korudu biraz sıkışma, çekişme ile mazbatamızı aldık. Günün sonunda tabii orada büyük bir kitle toplandı. İnsanların oraya akarak gelmesi, her kesimden insan vardı. Otobüsten aşağı baktığımda sevgilerini, coşkularını, beklentilerini hissedebiliyorsunuz. Efes Pilsen'in maçına söz vermiştim. Dediler ne yapacağız? Dedim yok, söz verdik önceden. Efes Pilsen'e hayranlığım bir başkadır. Altyapıları, tarzı... Gittik çok güzel bir maç oldu.

Sonra eve geçtik. Annem, babam geldi. Tabii kızım sitem yaptı. 'Bir oğlum burada, iki çocuğum evde' demiştim. 'Çocuklarıma söz veriyorum' demiştim. Eve girdim, ortanca oğlum hemen sarıldı, esprili bir çocuktur. O 7 yaşındaki kızım tabii, 'Bir oğlunuz yanınızda, iki çocuğunuz evde öyle mi?' dedi. Sırtını döndü. Aaa, çok dayanamadı tabii. Sarıldı sonra."

'BU AK PARTİ'YE ZARAR VERİYOR'

İmamoğlu, bir dönem Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Kemal Öztürk'ün "İmamoğlu, ‘seçim kazanan başkan’ olacaktı, şimdi ‘zafer kazanan lider’ konumuna geldi. Bunun sebebi de Ak Parti içindeki kifayetsiz bir kliğin ve ona destek veren bir kısım medyanın akla zarar tutumudur" ifadesini de değerlendirdi.

İmamoğlu, ‘seçim kazanan başkan’ olacaktı, şimdi ‘zafer kazanan lider’ konumuna geldi.

Bunun sebebi de Ak Parti içindeki kifayetsiz bir kliğin ve ona destek veren bir kısım medyanın akla zarar tutumudur. — Kemal Öztürk (@kemalozturk2020) April 17, 2019

​İmamoğlu şunları kaydetti:

"Tabii ben kendi siyasi kurumları hakkında yorum yapmak istemem ama yanlış yapıyorlar. Seçimi kaybetmenin, kazanmak kadar doğal olduğunu unutuyorlar. Lütfen ilgililer, parti süreçleriyle ilgili değerlendirmelerini yapsınlar. Bu AK Parti'ye de zarar veriyor."

'AYLIK ÖĞRENCİ KARTI 50 TL OLACAK'

İmamoğlu, Küçükkaya'nın "Vaatlerinizden biri de aylık öğrenci kartı ücretinin 50 TL'ye düşürülmesiydi" ifadesi üzerine, "Evet, ilk işimiz bu olacak zaten" dedi.

Fox TV'de canlı yayın konuğuyum. https://t.co/uk8UGxr5Ze — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 18 Nisan 2019

'ÖNÜMDE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN H​ERHANGİ BİR ENGEL YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek için bir engel olmadığını belirten İmamoğlu, “Benim önümde cumhurbaşkanıyla görüşmek için herhangi bir engel yok. Ben bir kelimenin bu ülkenin gündeminden kalkmasını istiyorum: Azınlık. Böyle bir tarif olabilir mi? Hepimiz 16 milyonun bir parçasıyız.” ifadelerini kullandı.

'TABİİ Kİ KÜRT VATANDAŞIMIN OYUNU ALACAĞIM'

İmamoğlu HDP sorusuna “Hem sınıflandırmak, hem kutuplaştırmak hem ayrıştırmak. Alevi, Kürt, Sünni... Saymak bile bölmektir. Tabii ki Kürt vatandaşımın oyunu alacağım. Sizin etnik kökeninizi sorarak mı oy istiyorum sizden? Ayrı bir kutuba koymak, hayır, bütünleştirmek” yanıtını verdi.

'İŞİM SPOR KULÜBÜ YARATMAK DEĞİL'

İmamoğlu, "Medipol Başakşehir'e destek olacak mısınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Ben İstanbul'da belediye başkanıyım. Dünyanın en şanslı adamıyım. 1903'te kurulmuş Beşiktaş var, 1905'te kurulmuş Galatasaray var, 1907'de kurulmuş Fenerbahçe var. Öyle işler yaparız ki biz. Benim işim spor kulübü yaratmak değil."