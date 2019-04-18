Selvi: Şimdiden uyarayım, Ekrem İmamoğlu’nu hafife almayın

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak "Şimdiden uyarayım. Ekrem İmamoğlu’nu hafife almayın. Uzun bir yolun henüz başında olduğunun, büyük bir geleceğe dönük ilk adımları attığının farkında olan birisi" dedi.

Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu ile yeni dönem" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ekrem İmamoğlu, 17 gün sonra dün mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu" hatırlatmasında bulundu.

Selvi şöyle devam etti:

© Fotoğraf : DHA İmamoğlu: Eve döndüğümde 7 yaşındaki kızım sitem etti

"Bu sıradan bir başarı değil. İstanbul’da artık yeni bir dönem başlıyor. 25 yıl aradan sonra Ankara ve İstanbul, CHP’li belediye başkanları tarafından yönetilecek. 1989 yılında SHP’li Nurettin Sözen de ANAP’a karşı böyle bir fırsat yakalamıştı. Ama İSKİ rezaleti nedeniyle SHP’nin başarısı Pirus zaferine döndü. Ama 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Erdoğan, AK Parti iktidarına giden taşları orada döşedi. Ekrem İmamoğlu da siyasi kaderini kendi belirleyecek.

Seçim kampanyası sırasında Ekrem İmamoğlu’nu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Türk siyasetine kazandıran Kasımpaşa’yı gezmiştim. İzlenimlerimi, ’Şunu gördüm ki Ekrem İmamoğlu klasik bir CHP’li değil. Farklı birisi’ diye bitirmiştim.

Merkez sağ kökenli Ekrem İmamoğlu çok başarılı bir seçim kampanyası yürüttü. İnsanlara dokundu. Yasin okuyan CHP adayını İstanbullular sevdiler. 25 yıldır Refah Partili ve AK Partili belediye başkanları tarafından yönetilen İstanbul’da halkın yeni bir yüz aradığı ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu, bu arayışa cevap verdi.

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu yazdığım 27 Kasım ve 4 Aralık tarihli yazılarımdan sonra CHP kulisleri çalkalanmıştı. Ama CHP’nin bazı kodamanları, İmamoğlu ismini yazdığım için beni hedef almışlardı. Ekrem İmamoğlu ile ilk olarak o zaman tanışmıştım. Heyecanlı bir sesle arayıp teşekkür etmişti. 4 Aralık tarihli yazımda, ’Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olarak ilan edilmek üzere’ dediğimde İmamoğlu’nun tanınmadığını ileri sürerek karşı çıkmışlardı. İlk başlardaki tanınırlık sorununu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ederek aştı. Ekrem İmamoğlu, merkez sağ seçmeni ürkütmeyen bir kampanya yürüttü.

BAŞARININ MİMARI

Yerel seçimler bir anlamda İstanbul seçimleriydi. İstanbul’u kazanarak CHP bu seçimlerde büyük bir başarıya imza attı. Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkını teslim etmek gerekiyor. Bu başarının başmimarı Kemal Kılıçdaroğlu. Partisinin karşı çıkmasına rağmen Ekrem İmamoğlu’na inandı ve onu aday gösterdi. Kılıçdaroğlu, bu seçimlerde iki önemli başarıya imza attı.

1- İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’yla, Ankara’da Mansur Yavaş’la, Antalya’da Muhittin Böcek’le, Adana’da Zeydan Karalar’la, Mersin’de Vahap Seçer’le yeni bir aday profili ortaya koydu. Klasik CHP’li olmayan, merkez sağdan da oy alabilecek isimlerle seçimi kazandı.

2- Kılıçdaroğlu, CHP’lilerle milliyetçileri, Kürt oylarını ve Milli Görüş’ü bir araya getirmeyi başardı. İYİ Parti’yle seçim ittifakı yapan Kılıçdaroğlu, bir yandan milliyetçileri, diğer taraftan geri planda tuttuğu HDP ile Kürt oylarını, Saadet Partisi’yle Milli Görüş’ü CHP’nin havuzunda toplamayı bildi. Bu strateji başarılı oldu, CHP İstanbul ve Ankara’yı aldı.

EKREM İMAMOĞLU İZLENİMLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldıktan sonra Ekrem İmamoğlu’nu izledim. Saraçhane meydanına toplanan CHP’liler coşkuluydu. İmamoğlu ise tarihi bir anın yaşandığının farkındaydı. Ama zafer sarhoşu değildi. Kucaklayıcı bir konuşma yaptı.

© Fotoğraf : Twitter Türkiye yazarı Uğur: Mazbatayı alsa da şaibeyi kaldıracak adımı İmamoğlu atabilir

’Hiçbir insanımı, hiçbir hemşehrimi ayırt etmeyeceğim. Bana oy versin, vermesin herkesin belediye başkanıyım’ dedi. Şimdiden uyarayım. Ekrem İmamoğlu’nu hafife almayın. Uzun bir yolun henüz başında olduğunun, büyük bir geleceğe dönük ilk adımları attığının farkında olan birisi. AK Parti’nin YSK’ya yaptığı iptal başvurusu nedeniyle Ekrem İmamoğlu’nun önünde aşılması gereken engeller duruyor ama büyük fotoğrafa odaklanmakta yarar var. İmamoğlu göreve başladıktan sonra YSK kararıyla mazbatası iptal edilip başkanlığı düşürülürse, büyük bir mağduriyet oluşturacağı hesaba katılmalı. Seçimlerde Türk halkının mağdurun yanında yer alacağı akıldan çıkarılmamalı.

Dün sadece seçimler açısından değil, Türk demokrasisi için önemli bir adım atıldı.

Seçimle gelenin seçimle gittiği ortaya çıktı. ’Bunlar seçimi kaybetse de gitmezler’ diyenler bir kez daha yanıldı, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu hak ettiği koltuğa oturdu.

Bir kez daha milli iradenin dediği oldu, sandıktan darbe değil, demokrasi çıktı."