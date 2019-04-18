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11:01 18 Nisan 2019
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    Fatih Altaylı

    Altaylı'dan Hürriyet'e: Siz yazmayınca mazbata verilmemiş mi oluyor, gazete misiniz, deve kuşu mu?

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1453)
    1160

    Fatih Altaylı, Hürriyet'e yönelik olarak "İnternet sitesinde yukarıda 5, aşağıda 15 manşet var. Bir tekinde bile İmamoğlu yok. Sadece minicik bir kutu ‘İmamoğlu mazbata almaya çağrıldı.’ Siz yazmayınca mazbata verilmemiş mi oluyor? Gazete misiniz, deve kuşu mu?" dedi.

    Fatih Altaylı, "Gazete mi, devekuşu mu" başlığıyla yayımlanan yazısında "17 günlük tartışma dün en azından şimdilik son buldu. Ekrem İmamoğlu İl Seçim Kurulu tarafından mazbatasını almak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne davet edildi" ifadesini kullandı.

    Altaylı şöyle devam etti:

    Fuat Uğur
    © Fotoğraf : Twitter
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    "İstanbul’da herkesin ilgisi bu olay üzerinde.

    İster İmamoğlu’ndan yana olsun, ister karşısında olsun.

    Günün hatta günlerin olayı bu.

    Televizyonlar canlı yayında, internet ortamı yıkılıyor, sosyal medya meseleye kilitlenmiş.

    Meseleye ilgisiz olan kim dersiniz?

    Bir gazete.

    Bir zamanlar Türkiye’nin en büyük, en önemli gazetesi olan Hürriyet.

    Hürriyet’in internet sitesinde yukarıda 5, aşağıda 15 manşet haber var.

    Bir tekinde bile İmamoğlu’nun mazbatayı almaya gitmesi yok.

    Sadece minicik bir kutu, ‘İmamoğlu mazbata almaya çağrıldı’ diye birkaç santimetrekarelik bir minik haber.

    © Fotoğraf : DHA
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    'KOSKOCA GAZETEYİ 1 MİLYAR DOLAR VERİP ÇÖPE ÇEVİRMEK İÇİN Mİ ALDINIZ?'

    Onu da koymak pek içlerinden gelmemiş belli ki ama o kadarını da yapamamışlar.

    Yazıktır, ayıptır yahu.

    O koskoca gazeteyi 1 milyar dolar verip çöpe çevirmek için mi aldınız?

    Sizden muhalefet yapmanızı bekleyen yok.

    Rahat olun.

    Ama en azından İstanbul'da milletin haftalardır merak ettiği sonucu da veriverin be kardeşim.

    Siz yazmayınca mazbata verilmemiş olacak mı zannediyorsunuz?

    Gazete misiniz, devekuşu mu?

    Bari bundan sonra adınıza ‘Gazete’ demeyin."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1453)
    Etiketler:
    belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu
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