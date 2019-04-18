Cem Yılmaz'dan İmamoğlu'na: Allah'a şükür 'ağabey bizim bir tarla işi vardı' gibi derdi olan biri değilim

Komedyen Cem Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Twitter'dan mesaj gönderdi.

"Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızı tebrik ediyor, İstanbul için, hepimiz için güzel günler diliyorum" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Allah'a şükür belediyeden abi bi konser, abi bizim bi tarla işi vardı, abi bizim ruhsat işi noldu gibi derdi olan biri değilim. Hiç olmadım. Ve bizden çok var. Kolay gelsin başkanım."