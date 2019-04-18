RTÜK'ten Kılıçdaroğlu'nun idamını isteyen Akit TV'ye ceza

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Üst Kurul'un olağan toplantısında, yayın ihlalleri değerlendirildi.
AKİT TV'ye, "Gün Başlıyor" isimli programda Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden yapılan canlı yayın sırasında muhabirin, Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, AKİT TV'de yayınlanan "Saklanan Tarih" programında, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Atatürk'ün manevi şahsına yönelik kastı aşan ifadeler için de idari para cezası kesildi.
Halk TV'de yayınlanan "Siyaset Kültürü" programında bir CHP milletvekilinin sarf ettiği sözler de ilgili yasaya aykırı bulunarak kanala idari para cezası uygulandı.
Akit TV muhabiri Mehmet Özmen AKİT TV’nin müzeye dönüştürülen eski Ankara Ulucanlar Cezaevi’ndeki darağacının önünde durarak şu anonsu yapmıştı: ”Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki, taktir yine kamuoyunun.”
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