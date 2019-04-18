RTÜK'ten Kılıçdaroğlu'nun idamını isteyen Akit TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, AKİT TV ve KRT’ye yayınlarında, Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılması nedeniyle ceza uygulandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Üst Kurul'un olağan toplantısında, yayın ihlalleri değerlendirildi.

Haber bülteninde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarf edilen hakaret içerikli sözler nedeniyle KRT'ye idari para cezası ve iki kez program durdurma cezası verildi.

AKİT TV'ye, "Gün Başlıyor" isimli programda Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden yapılan canlı yayın sırasında muhabirin, Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, AKİT TV'de yayınlanan "Saklanan Tarih" programında, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Atatürk'ün manevi şahsına yönelik kastı aşan ifadeler için de idari para cezası kesildi.

Halk TV'de yayınlanan "Siyaset Kültürü" programında bir CHP milletvekilinin sarf ettiği sözler de ilgili yasaya aykırı bulunarak kanala idari para cezası uygulandı.

Akit TV muhabiri Mehmet Özmen AKİT TV’nin müzeye dönüştürülen eski Ankara Ulucanlar Cezaevi’ndeki darağacının önünde durarak şu anonsu yapmıştı: ​”Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki, taktir yine kamuoyunun.”