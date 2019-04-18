İmamoğlu mesaiye başladı: Birçok görüşmeyi şeffaf odamızda yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesai gününe "Bismillah" diyerek başladı.

Belediye binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, sözlerine "Büyükşehrin hafızasını dinleyeceğiz. Uzun süreli hafıza çok önemli. Bugüne kadar buradaki çalışma arkadaşlarımızın bilgisi deneyimi bizim için önemli" diye başladı.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Çalışma arkadaşlarımızın görüşleri çok değerli, içine siyaset katmadan bu kentin insanına fayda verecek hangi bilgileri varsa biz ona talibiz. Tarihi ve insani kaynağından faydalanacağımızı herkes bilmeli. Bizden olanlar, bizden olmayanlar anlayışının bittiği gündür bugün.

Meclis iradesinin sizde olmamasını zafiyet olarak gösterseler de bunu bu ülke ve şehir adına fırsata dönüştürmek istiyorum. Şeffaf odamızda her şeyi konuşurken vatandaş bilsin istiyoruz. Teknoloji çağın demokrasi anlayışı için fırsattır. Bizim insanımız demokrasiye fıtrat olarak çok uygun. Özgürlüğü seviyoruz. Son derece radikal kararlar alacağız. Göreceksiniz eksiklerimiz olabilir ama tamamlayacağız.

'KİŞİYE HİZMET ANLAYIŞIYLA KİMSE BİZDEN TALİMAT ALMAYACAK'

Kucaklamanın tek bir felsefesi var, biz kucaklarken çalışma arkadaşlarımız da bizi aynı samimiyetle kucaklasınlar istiyoruz. Bu kucaklaşmanın tek faydası 16 milyonumuza, ülkemize, milletimize. Kişiye hizmet anlayışıyla hiç kimse bizden talimat almayacak. Bizden alacakları talimat İstanbullunun lehine ve çıkarına olacak. Yolumuz açık olsun. Bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Bu kent kutsal bir kenttir, maneviyatı, birikimleri, tecrübeleri vardır. Bunları kucaklamak olağanüstü bir derinlik ister. Tekrar hayırlı olsun, bu şehre yapacağımız hizmetler bu şehre kalıcı ve güzel izler bıraksın.

Elbette heyecanım var, ama heyecanım aklımın önüne hiç geçmez. Dün gece ailemle kucaklaştım, onların duasını ve desteğini aldım. Dün eve geldiğimde çocuklarımın direkt İstanbul'la yapacaklarımı sormaları bir kez daha görevimin ne kadar tarihi olduğunu hatırlattı. Eve gider gitmez büyük oğlum akbilleri sordu, ortanca oğlum kütüphaneyi sordu. Küçük kızım beni öpmekle yetindi.

'BAŞLANGIÇ BULUŞMASI'

© AA / Elif Öztürk Abdullah Gül'den İmamoğlu yorumu: Artık normalleşmenin zamanıdır

Yapacağımız bir miting değil, bugün detaylarını tasarlayacağız. Bu bir buluşma, başlangıç buluşması. Bir karnaval gibi düşünebilirsiniz, eğlenceli bir günü düşünebilirsiniz. Her şey çok güzel olacak anlayışının başlangıcı diyebilirsiniz. Sağlığı sıhhati olan herkesi, bu şehrin insanlarını davet ediyorum. oy veren vermeyen herkesi davet ediyorum. Keyifli bir gün olacak, çok güzel bir başlangıç gününü yaşamış oluruz diye düşünüyorum.

'AKP KANADINDAN HENÜZ TEBRİK YOK'

Şu anda resmi telefonlardan bir arama olmadı, şimdilik bana ulaşan AKP kanadından bir tebrik yok.

(Erdoğan'ı karşılayacak mısınız?) Benim sorumluluğum ne gerektiriyorsa onu yaparım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Biz normalleşmenin yanındayız. El sıkmaya fırsatımız varsa elini sıkarız. daha fazla fırsat varsa konuşuruz, uzlaşırız, kucaklarız. Fırsat yaratma konusunda kabiliyetime güveniyorum. Kendisini Saraçhane'ye davet edeceğim. Bizden kimse partizan bir dil beklemesin. Bu şehirde barışı lafla yapamazsınız. Bu şehir sevgi-saygı anlayışını istiyor, gerginlikten usanmışlar. Bu şehri barıştırmaya geliyoruz."