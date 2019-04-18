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14:03 18 Nisan 2019
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    Ali Abdullah Salih Yemen

    Türkiye, eski cumhurbaşkanı dahil 5 Yemenlinin mal varlığını dondurdu

    © AFP 2019 / MOHAMMED HUWAIS
    Türkiye
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    Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in de aralarında olduğu beş Yemenlinin mal varlığını dondurdu.

    Yemen'de Ali Abdullah Salih taraftarları
    © REUTERS / Mohamed al-Sayaghi
    Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in Türkiye'deki mal varlığı donduruldu
    BMGK'nin 2140, 2216, 2402 ve 2456 sayılı kararları doğrultusunda eski Cumhurbaşkanı Salih'in yanı sıra Husi askeri komutanı Abdulhalik el-Husi, Husi Grubu 2. Komutanı Abdullah Yahya el-Hakim, Husi hareketi lideri ve Yemen'in barış, güvenlik ve istikrarını tehdit eden eylemlerde bulunan Abdulmalik el-Husi, ve eski Cumhurbaşkanı Salih'in oğlu Tuğgeneral Ahmed Ali Abdullah Salih'in mal varlıklarının dondurulduğu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Karara göre, kararda yer alan kişilerin Türkiye'de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere tüm hak ve alacakları ile mal varlıkları 26 Şubat 2020 tarihine kadar donduruldu. Bu mal varlıklarıyla ilgili her türlü işlem de Hazine ve Maliye Bakanlığının iznine bağlandı.

    Yemen'deki Şii isyancı grubu Husiler, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 4 Aralık 2017'de başkent Sana'da çıkan çatışmalarda öldürüldüğünü duyurmuştu.

    Salih’in mal varlığının dondurulmasına ilişkin benzer karar 2016 yılında da Bakanlar Kurulu'nca yürürlüğe konulmuş, 2018'de bir kez daha dondurulma kararı alınmış ve bunun süresi 26 Şubat 2019 olarak belirlenmişti.

    Etiketler:
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete, mal varlığı, Yemen, Ali Abdullah Salih, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
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