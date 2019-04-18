MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: CHP'nin asıl hedefi demokrasi getirmek, buna müsade etmemek gerekir

A Haber'e canlı yayında telefonla bağlanan Yıldırım, 'CHP'nin asıl hedefinin İstanbul'u yönetmek değil, tek adam rejimini devirip demokrasi getirmek' olduğunu belirterek bunun engellenmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım bağlantı sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye alıp da hizmet etme değil, 'Demokrasiye geçeceğiz, tek adamlık rejimini yıkacağız' diyen bir genel başkanı var. Hedef budur. Bu olur mu olur, yapmaya çalışırlar mı çalışırlar. Bunlara müsade etmememiz gerek"

A Haber'de canlı yayına bağlanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "CHP'nin asıl hedefi İstanbul'u yönetmek değil, tek adam rejimini devirip demokrasi getirmek. Bu da olur mu olur. Buna müsaade etmemek gerekir" ifadelerini kullandı. pic.twitter.com/bfyjBORG5V — dokuz8HABER (@dokuz8haber) April 18, 2019

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