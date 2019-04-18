İstanbul Havalimanı'na taksi fiyatları açıklandı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) İstanbul Havalimanı taksi ücretlerini açıkladı. Buna göre, havalimanına ulaşım en düşük 52 TL ile Arnavutköy'den, en yüksek 272 TL ile Şile'den gerçekleşiyor.

İTEO'nun açıkladığı tarifeye göre, İstanbul'un ana arterlerinden Beyoğlu ve Beşiktaş'tan İstanbul Havalimanı taksi tarifesi 145 TL yazarken, bu ücret Kadıköy'den 168 TL, Şişli'den 147 TL, Esenyurt'tan 155 TL ve Beylikdüzü'nden 154 TL olarak olarak hesaplanıyor. Bu rakamlara yol ve köprü ücretini de ayrıca dahil etmek gerekiyor.

© Fotoğraf : DHA İstanbul Havalimanı otoparkı artık ücretli

İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye ulaşıldığında 1000 taksi görev yapacak. Bu araçların 800'ü sarı taksi, 100'ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100’ü de vito tarzı lüks taksi olarak planlandı.

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, taksimetre açılışının 4 TL ve km başının 2.5 TL olduğunu belirtti ve "Belirlediğimiz ilçe ilçe fiyatlarda insanların bu rakamları da aklında tutması kıymetli. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar da sadece tutarlarda değişkenlik olabiliyor. Ancak ufak değişiklikler olsa da aşağı yukarı tarife bu şekilde olacaktır" dedi.

Aksu, 1000 takside toplam 3 bin şoförün görev yapacağını kaydederek, "Şoför arkadaşlarımız gereken eğitimleri aldı. Bugüne kadar her zaman ülkemizin, milletimizin yanında yer aldık. Burada vereceğimiz kaliteli hizmetle; Türk turizminin gelişmesi için de elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

© AA / İGA İstanbul Havalimanı seferleri artırılıyor

İstanbul Havalimanı'nın taksiciler ve sektör açısından da bir milat olabileceğini ifade eden Aksu, taksilerde yaşanan sorunlara ilişkin yetkililerle birlikte taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Aksu ayrıca, "Burada ortaya çıkacak olumsuz bir tablo sadece taksicilerin değil aynı zamanda ülkemizin itibarına da zarar verecektir. Bunun için her zaman yaptığımız çağrıyı bir kez daha tekrarlıyoruz. Taksilerde yaşanan tüm sorunlarla ilgili bize yetkiyi verin. Biz oda olarak, yargısız infaz olmamak şartıyla, gerekirse yanlış yapan araçları bağlayalım. Bizim esnaf odamıza bu yetkiyi versinler; 3 ay sonra İstanbul’da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz" şeklinde konuştu.