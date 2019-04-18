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15:33 18 Nisan 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    TÜSİAD'dan seçim sonrası ilk açıklama: Reform gündemimize hızla dönmeliyiz

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    TÜSİAD, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasından sonra ilk açıklamayı yaptı. Son dönemde ekonomide bazı olumlu verilerin gözlemlendiğini ancak talep koşullarının hâlâ zayıf seyrettiği belirtilen TÜSİAD açıklamasında "Seçim gündeminin ardından reform gündemimize hızla dönmeliyiz" denildi.

    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), seçim sonrası sürece ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    CHP
    İmamoğlu mesaiye başladı: Birçok görüşmeyi şeffaf odamızda yapacağız
    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    İstanbul'da uzayan seçim sürecinin bitmesinden memnuniyet duyuyor, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyoruz. 31 Mart seçimlerinde seçilen tüm belediye başkanlarımıza başarılar diliyoruz.

    ‘İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİCİDİR’

    Seçim sürecinin ardından artık reform gündemimize hızla dönme fırsatımız var. Son dönemde bazı olumlu veriler gözlenmekle beraber talep koşulları halen zayıf seyrediyor. İşsizlikteki artış endişe vericidir. Yüksek enflasyon ve yüksek dış borç ekonomide kırılganlıkların devam ettiğini gösteriyor.

    ‘ZAMAN KAYBETMEKSİZİN UYGULAMAYA GEÇİRİLMELİ’

    Simone Kaslowski
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Artık ekonomide sadece iki konu olmalı, istikrar ve verimlilik
    Bu çerçevede, ekonomimizdeki sorunların gerçekçi bir anlayışla tespiti ve bunlara yönelik kalıcı çözümler aciliyetini korumaktadır. Açıklanan tüm plan ve programların bütünlük içerisinde ayrıntılarıyla ve öncelikleriyle kamuoyuyla paylaşılarak zaman kaybetmeksizin uygulamaya geçirilmesi çok faydalı olacaktır. 

    Eşzamanlı olarak başta hukuk devleti ve özgürlükler olmak üzere, dijital dönüşümden eğitime çok önemli yapısal reform önceliklerimiz bulunuyor.

    Uluslararası ilişkilerimizde de ekonomik dengelerimizi sarsabilecek tehditlere karşı gereken tedbirlerin alınmasını ve sorunların diplomasi yoluyla aşılmasını temenni ediyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği üyelik sürecimiz çerçevesinde mevcut gümrük birliğinin güncellenmesi de ülkemizin küresel rekabet gücü açısından çok etkili olacaktır.

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