Teyit.org: İmamoğlu mazbatasını 18 Nisan'da aldı 

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Denge ve Denetleme Ağı bünyesinde faaliyet yürüten 'Teyit Medya Araştırmaları Derneği' (teyit.org), Alican Acanlerler imzasıyla bugün paylaştığı 'Fotoğrafın İmamoğlu'nu mazbata alırken gösterdiği iddiası' başlıklı içerikte ciddi bir hataya imza attı.
🔥 DİKKAT: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mazbatasıyla gösteren fotoğraf montaj. Fotoğrafın orijinalinde Mansur Yavaş bulunuyor. pic.twitter.com/9EBPM1LAbp— teyit (@teyitorg) 17 Nisan 2019
Haberde, dün (17 Nisan) mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İmamoğlu mazbatasını 18 Nisan 2019 tarihinde aldı" ifadeleri kullanıldı.
Teyit.org tarafından hem ara başlıkta, hem de haber içinde kullanılan ifadede ise Sözcü gazetesinin haberine link verildi. Ancak, link verilen Sözcü gazetesi haberinin ekran görüntüsünde de haberin tarihi 17 Nisan olarak yer alıyor.
'TEYİTÇİYİ TEYİT ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'
Teyit.org ayrıca, Sputnik'in haberi üzerine içerikteki hatayı düzelterek Sputnik'e gönderdiği mesajda "Merhaba, dikkatiniz ve teyitçiyi teyit ettiğiniz için teşekkürler. Tarih hatasını düzelterek, yaptığımız düzeltmeyi analizde açıkça belirttik. İyi çalışmalar" ifadelerini kullandı.
Merhaba, dikkatiniz ve teyitçiyi teyit ettiğiniz için teşekkürler. Tarih hatasını düzelterek, yaptığımız düzeltmeyi analizde açıkça belirttik. İyi çalışmalar.— teyit (@teyitorg) April 18, 2019
AB, İNGİLTERE ELÇİLİĞİ VE İSVEÇ İLE ORTAKLIK
Avrupa Birliği ve European Endowment for Democracy (EED) desteği ile hazırlanan teyit.org'un diğer destekçileri arasında ise İsveç Devleti, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Sivil Düşün programı gibi kurum ve kuruluşlar yer alıyor.
Mayıs 2018’de Facebook ile sözleşme imzalayarak, Facebook’un Türkiye’deki üçüncü taraf haber doğrulama organizasyonu olan teyit.org, bu ortaklıktan geçen sene 14.500 dolar gelir elde ettiğini açıkladı.
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