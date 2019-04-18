Teyit.org: İmamoğlu mazbatasını 18 Nisan'da aldı 

İnternet üzerinden yayın yapan 'haber doğrulama sitesi' teyit.org, Ekrem İmamoğlu adına yayılan ancak daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafının montajlanmış hali olduğu ortaya çıkan 'İmamoğlu mazbatasını alıyor' fotoğrafına ilişkin 'doğrulama' haberinde ciddi bir hataya imza attı.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Denge ve Denetleme Ağı bünyesinde faaliyet yürüten 'Teyit Medya Araştırmaları Derneği' (teyit.org), Alican Acanlerler imzasıyla bugün paylaştığı 'Fotoğrafın İmamoğlu'nu mazbata alırken gösterdiği iddiası' başlıklı içerikte ciddi bir hataya imza attı.

🔥 DİKKAT: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mazbatasıyla gösteren fotoğraf montaj. Fotoğrafın orijinalinde Mansur Yavaş bulunuyor. pic.twitter.com/9EBPM1LAbp — teyit (@teyitorg) 17 Nisan 2019

​Haberde, dün (17 Nisan) mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İmamoğlu mazbatasını 18 Nisan 2019 tarihinde aldı" ifadeleri kullanıldı.

teyit.org Teyit.org Ekrem İmamoğlu haberi

© AA / Arif Yavuz İmamoğlu belediye başkanlığı mazbatasını aldı

Ancak, İmamoğlu mazbatasını bugün (18 Nisan) değil, dün (17 Nisan) teslim alarak Belediye Başkanlığı görevine başladı.

Teyit.org tarafından hem ara başlıkta, hem de haber içinde kullanılan ifadede ise Sözcü gazetesinin haberine link verildi. Ancak, link verilen Sözcü gazetesi haberinin ekran görüntüsünde de haberin tarihi 17 Nisan olarak yer alıyor.

teyit.org Teyit.org'un haberinde link verdiği Sözcü gazetesi haberi

'TEYİTÇİYİ TEYİT ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Teyit.org ayrıca, Sputnik'in haberi üzerine içerikteki hatayı düzelterek Sputnik'e gönderdiği mesajda "Merhaba, dikkatiniz ve teyitçiyi teyit ettiğiniz için teşekkürler. Tarih hatasını düzelterek, yaptığımız düzeltmeyi analizde açıkça belirttik. İyi çalışmalar" ifadelerini kullandı.

Merhaba, dikkatiniz ve teyitçiyi teyit ettiğiniz için teşekkürler. Tarih hatasını düzelterek, yaptığımız düzeltmeyi analizde açıkça belirttik. İyi çalışmalar. — teyit (@teyitorg) April 18, 2019

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AB, İNGİLTERE ELÇİLİĞİ VE İSVEÇ İLE ORTAKLIK

Avrupa Birliği ve European Endowment for Democracy (EED) desteği ile hazırlanan teyit.org'un diğer destekçileri arasında ise İsveç Devleti, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Sivil Düşün programı gibi kurum ve kuruluşlar yer alıyor.

teyit.org Teyit.org destekçileri

Mayıs 2018’de Facebook ile sözleşme imzalayarak, Facebook’un Türkiye’deki üçüncü taraf haber doğrulama organizasyonu olan teyit.org, bu ortaklıktan geçen sene 14.500 dolar gelir elde ettiğini açıkladı.