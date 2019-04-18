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15:32 18 Nisan 2019
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    Dilek İmamoğlu: Sorumluluğum çok fazla, bunun farkındayım

    İHA-AW678925
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, "Sorumluluğum çok fazla, bunun farkındayım. İstanbul 24 saat yaşayan bir şehir ve bu canlı şehirde kadınların, çocukların ve engelli insanlarımızın rahat, güvenli bir şekilde yaşaması ve hayata aktif olarak katılmaları gerekiyor" diye konuştu.

    İmamoğlu'nun mazbatasının almasının ardından eşi Dilek İmamoğlu, Oda tv'den Ayşe Baykal'a değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da kadınların, çocukların ve engelli insanların rahat bir şekilde yaşabilmesinin önemini vurgulayan İmamoğlu, 'Nasıl bir başkan eşi olacaksınız?' sorusunu ve Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili soruları da yanıtladı. 

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    'SORUMLULUĞUM ÇOK FAZLA, FARKINDAYIM'

    'Nasıl bir başkan eşi olacaksınız?' sorusuna cevap veren İmamoğlu, "Arka planda kalma gibi bir durum söz konusu olamaz. Benim yapıma uymaz zaten. Ekrem Bey’in Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sürecinde çalışmalara birebir katkılarda bulundum. Bu durum Büyükşehir Belediye Başkanı eşi olarak devam edecek. Sorumluluğum çok fazla, bunun farkındayım. İstanbul 24 saat yaşayan bir şehir. Ve bu canlı şehirde kadınların, çocukların ve engelli insanlarımızın; rahat, güvenli bir şekilde yaşaması ve hayata aktif olarak katılmaları gerekiyor. Bunun için 2015’te kadınların ve çocukların belediye hizmetlerinden eşit derecede hizmet alabilmelerini sağlamak için “Yaşamda eşitlik şartı” sözleşmesi imzalandı" dedi. 

    Çocukların okuması ve güvende olmaları için kreşler açtıklarını söyleyen İmamoğlu, çalışma hayatındaki kadınları desteklemek adına 'İş'te Destek' projesini hayata geçirdiklerini, engelli vatandaşlar için ise Omurilik Felçliler Derneği’ne katkı sağladıklarını belirtti. 

    İmamoğlu, "Beylikdüzü'nde mi oturacaksınız?" sorusuna ise  "Şimdilik burada oturmayı düşünüyoruz. Burası çok huzurlu bir yer, çok da seviyoruz burada yaşamayı" şeklinde cevap verdi. 

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu görevi devraldıktan sonra vatandaşlara hitap etti
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu mührü aldı: Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok, nimetlerini paylaşmak var
    'İNSANLARI DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE GÖRE DEĞERLENDİREMEYİZ'

    Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ve kendisiyle ilgili özellikle sosyal medya üzerinden gelen yorumları da değerlendiren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

    "Paylaşımı sosyal medyada görünce çok üzüldüm. İnsanları kıyafetine göre yargılamak ne benim, ne de başka birinin hakkı değil. Ekrem Bey de ben de insanları dış görünüşlerine göre değerlendirmeyiz. Kimsenin kıyafeti diğerini rahatsız etmemeli"

    Kendisine Semiha Yıldırım ile tanışma fırsatı olup olmadığı sorulan İmamoğlu, "Olmadı ama, bir gün kendisiyle kahve içmek ve sohbet etmek isterim" dedi. 

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Arif Yavuz
    İmamoğlu belediye başkanlığı mazbatasını aldı
    'ÇOCUKLAR EĞİTİME ERİŞİMDE EŞİT ŞARTLARA SAHİP OLMALI'

    İmamoğlu ayrıca, 'bir anne olarak İstanbul'u nasıl hayal ettiğini' de şu sözlerle aktardı: 

    "Önce eğitim. Ben anneyim, kendi eğitimime de çocuklarımın eğitimine de önem veriyorum. Ülkemin çocuklarının eğitimi de önemli. İstanbul’un göbeğinde yaşayan bir çocukla kırsalda yaşayan bir çocuk eğitime erişmede eşit şartlara sahip olmalı. Her ilçede çocuk kütüphanesi olmasını arzu ediyorum. Çocukların eğitimi ve oyun alanlarının olduğu bir şehir hayal ediyorum."

    Etiketler:
    CHP, Mazbata, 31 Mart seçimleri, seçim, İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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