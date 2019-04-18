Sevim Emre'den Orhan Gencebay açıklaması: Sağlık durumu gayet iyi

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, stent takılan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Gencebay'ın doktorları da sanatçının en kısa sürede taburcu edileceğini açıkladı.

© Fotoğraf : Twitter Orhan Gencebay hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı

Gencebay'ın eşi Sevim Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Emre, dün akşam saatlerinde damarın çok tıkanık olmasından dolayı eşine yapılan anjiyo sırasında bir sıkıntı yaşandığını aktararak, şunları söyledi:

"Şükürler olsun, çok büyük bir şey atlattı ama şu anda durumu gayet iyi. Sağ olsun Servet Hoca ve Deniz Bey, Allah razı olsun çok iyi doktorlar. Onların elinde gayet iyi. Büyük bir şey atlattı. Allah sevenlerine bağışlasın Orhan Baba'yı."

Sanatçının doktorları Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener ve Prof. Dr. Servet Öztürk de "Hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Gencebay, göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam saatlerinde Memorial Şişli Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gencebay'a anjiyo yapılmış ve stent takılmıştı.