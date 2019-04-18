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17:07 18 Nisan 2019
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    Ekski ÖSYM Başkanı Ali Demir

    Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: FETÖ üyesi değilim

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    ÖSYM'ye yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in ifadesinde "FETÖ üyesi değilim. Benim döneminde, ÖSYM tarafından yapılan soruların sızdırıldığı iddiasını asla kabul etmiyorum" dediği ortaya çıktı.

    Ali Demir
    © AA /
    Eski ÖSYM Başkanı Demir FETÖ'den gözaltına alındı
    FETÖ'den gözaltına alınan ÖSYM'nin eski Başkanı Demir, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde alınması kararlaştırılan Demir’in ifadesinde FETÖ üyesi olmadığını ve kendi döneminde hiçbir sınavın sorularının sızdırılmadığını söylediği ortaya çıktı. 

    Demir'in ifadesi şu şekilde: 

    'HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE BAĞLANTIM OLMADI'

    FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Hayatımın hiçbir döneminde bağlantım olmadı. Herkesçe malum olduğu üzere FETÖ/PDY terör örgütü tarafından soruların sızdırıldığı iddia edilen 2010 yılı KPSS sınavından sonra 2010 yılı eylül ayında ÖSYM Başkanlığı’na atandım.

    © AA / Raşit Aydoğan
    Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
    'MÜCADELE ETTİM'

    Başkanlığa başladıktan itibaren bu örgütün yarattığı tahribatı giderme çalıştım. Bunlarla mücadele ettim. O dönem örgüte yakın olan medya organlarına bakıldığında aleyhime çok sayıda yayının olduğu, hakkımda karalama kampanyası yürütüldüğü görülebilir. Görevim süresince bir numaralı hedefim ÖSYM başkanı olarak, sınav güvenliğini temin etmekti. Benim döneminde 6114 Sayılı yasa çıkartılarak, ÖSYM’nin sağlam bir yapıya oturtulması sağlandı. İlk defa sınav güvenliğinin önemin vurgulandı. Ve soruların sızdırılmasının suç olduğu bu dönemde gerçekleşti.

    'BENİM DÖNEMİNDE SORU SIZDIRILMADI'

    1 Nisan 2011 tarihinde 3’lü kararname ile ÖSYM Başkanlığı’na asaleten atandım. Ben tüm işlemlerimi devletin tüm kademeleri ile uyum halinde yaptım. Benim dönemimde, ÖSYM tarafından yapılan soruların sızdırıldığı iddiasını asla kabul etmiyorum. Hiçbir sınavın sorusu sızdırılmamıştır. En üst düzeyde önlemleri bir başkan olarak aldım. Bu sınav sorularının sızdırıldığına dair de somut bir delil mevcut değildir.

    Ali Demir
    © AA / Erçin Top
    Eski ÖSYM Başkanı Demir'in gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı
    'YANLI DEĞERLENDİRME'

    ÖSYM bilişim alt yapısında yapılan incelemeler, yanlı olarak değerlendirilmekte, güvenlik amaçlı olarak alınan kayıtlar dışarıya sızdırma olarak gösterilmektedir.

    'İNSANİ TEMASLARDIR'

    Cumhuriyet Savcılığı’nın iddiaları arasında yer alan tepe yönetimdeki 5 şüpheli ile 121 adet telefon irtibatım hususu benim ÖSYM başkanlığım öncesindeki döneme aittir. Bu görüşmeler öğretim üyesi olarak, işimizle ilgili akademik konularla ilgili yapılan görüşmelerdir, ya da bayram kutlaması şeklinde insanı temaslardır. Bu örgüt üyeliğini asla kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim.

    Etiketler:
    ifade, FETÖ, ÖSYM, Ali Demir
    Topluluk kurallarıTartışma
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