Yavaş hafriyat gelirlerini Osmanlıspor'dan geri aldı

© Fotoğraf : DHA Yavaş belediye meclisi toplantılarını halka açtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gökçek ailesinin sahibi olduğu Osmanlıspor'a aktarlıan kaynağı kesti.

Ciddi Gazete'de yer alan habere göre, Yavaş'ın aldığı bu kararla birlikte Gökçek'lerin sahibi olduğu özel şirket statüsündeki Osmanlıspor'a bundan sonra kaynak aktarılmayacak.

SEÇİM DÖNEMİNDE SÖYLEMİŞTİ

Mansur Yavaş, seçim döneminde katıldığı bir televizyon programında, Gökçeklerin sahibi olduğu Osmanlıspor'a aktarılan parayı Ankaralılar için yatırıma dönüştüreceğini söylemişti. Yavaş, canlı yayında şu açıklamayı yapmıştı: "Bize 'Kaynak nereden bulacaksınız?' diye soruyorlar. Hafriyat gelirleri Osmanlıspor'a verildi. Günlük 15-20 milyar gelir vardı oradan. Bilboard gelirleri vardı. Bunlar belediyelere verilseydi kaynak oluşurdu. Biz bunların tamamını Ankaralılar için kullanıp yatırımlarımıza kaynak oluşturacağız."

İŞLEMLER ANFA ÜZERİNDEN YAPILDI

Ankara'nın hafriyat işi, belediye şirketi ANFA üzerinden Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in sahibi olduğu Osmanlıspor'a verilmiş, Osmanlıspor da ihaleyi bir alt şirkete devredip komisyon almıştı. Melih Gökçek, gelirin 'abartılmamasını' söylemişti, yıllık 5 milyon lira civarında bir para olduğunu açıklamıştı.