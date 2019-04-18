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18:43 18 Nisan 2019
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    Ebubekir Şahin

    RTÜK Başkanı Şahin: Yayıncılık ve özgürlükler konusunda AB'den öndeyiz

    © AA /
    Türkiye
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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Arkadaşlar göğsünüzü gere gere şunu söyleyebilirsiniz, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden öndeyiz. Özgürlükler anlamında da öndeyiz. Avrupa Birliğinin kabul etmiş olduğu metinler anlamında da öndeyiz" dedi.

    Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
    © AA /
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    Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Görsel-İşitsel Medya ve RTÜK Vizyonu" konulu konferansta konuşan Şahin, RTÜK'ün sadece dizi ve yapımlara ceza kesen bir kurum olarak bilindiğini söyledi.

    Şahin, RTÜK'ün böyle bilindiği için üzüldüğünü belirterek, "RTÜK, Türkiye'deki bütün radyo ve televizyonların düzenlenmesini ve denetlenmesini yapan bir üst kurul. Şimdi inşallah yeni dönemde internet ortamında yayın yapan kuruluşları da denetleyecek olan önemli bir üst kurul. Böyle olunca RTÜK'ü sadece yayınlanan dizi, programlara ceza veren, onları durduran, kapatan ve para cezası veren bir üst kurul olarak görmemek lazım. Sadece ceza veren, cezayla önlem alan bir kuruluş, kurum olarak anılmasını istemediğim için dedim ki 'RTÜK bundan sonra artık ceza vermeyecek. Cezanın yanında ödül de veren yönlendirme yapabilen bir üst kurul olacak' demiştim. Bunun adımlarını yavaş yavaş atıyoruz" diye konuştu.

    RTÜK'ün 25 yaşında olduğunu, çok güzel yerlere geldiğini, genç ve dinamik olduğunu dile getiren Şahin, 25. yılda da bu sebeple en önemli etkinlik olarak 5 ana dalda ödüller vermeyi düşündüğünü vurguladı.

    Şahin, RTÜK'ün sadece ve sadece denetleyen değil, düzenleyen ve denetleyen bir kurum olduğunu da anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

    'İNTERNET MEDYASI DA DENETLENECEK'

    Fatih Portakal
    © Fotoğraf : Youtube
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    Yakın zamanda yönetmeliğin tamamlanmasıyla internet medyası üzerindeki yayınları da denetleyeceklerini vurgulayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu neden önemli? Türkiye Cumhuriyeti olarak birçok konuda hükümetimizin son dönemdeki özellikle vermiş olduğu özgürlük alanıyla ilgili olarak Avrupa Birliğinin birçok konusunda öndeyiz, özellikle yayıncılık konusunda. Avrupa Birliği internet medyasının düzenlemesi konusundaki taslak metnini daha yeni kabul etmişler. Biz 1 sene önce bunu kabul etmişiz. Özellikle internet medyası üzerindeki denetim veya düzenleme tedbirlerini herkesten önce çok şükür biz kabul ettik ve bunun uygulamasını yapıyoruz. Yani arkadaşlar göğsünüzü gere gere şunu söyleyebilirsiniz, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden öndeyiz. Özgürlükler alanında da öndeyiz. Avrupa Birliğinin kabul etmiş olduğu metinler anlamında da öndeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak birçok konuda olduğu gibi yayıncılık konusunda da Avrupa Birliğinden öndeyiz. İnşallah yapacağımız bu düzenlemeyle birlikte internet medyasını da —sadece bakın denetleme demiyorum- düzenleme anlamında da önünde olduğumuzu göstermiş olacağız".

    'KAMUYU BOŞ BIRAKMAYIN'

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    İletişim öğrencilerine gelecekte kamu kurumlarında görev yapmaları tavsiyelerinde bulunan Şahin, "Sizler gibi değerli arkadaşlarımız eğer kamuyu boş bırakırlarsa oraları dolduracak birileri olacaktır. Oraları dolduran birileri de sizlerin istemediği bir yönetim tarzı benimseyecektir. Sizin artık şikayet etme şansınız kalmayacaktır. İletişim mezunu olunca sizler istediğiniz radyo, televizyon, internet mecrasında yayın yapan alanda veya halkla ilişkiler, reklamcılık faaliyeti yapan alanda mutlaka iş bulacaksınız ama lütfen kamuyu boş bırakmayın. Sizler gibi değerli gençlerimizin kamunun bir yerinden tutması ve belli bir yere taşıması için kamuyu bırakmayın diyorum" değerlendirmesini yaptı.

    Etiketler:
    Medya, Sansür, Avrupa Birliği (AB), RTÜK, Ebubekir Şahin, Avrupa, Türkiye
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