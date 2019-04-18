İBB'nin Twitter hesabından ilk İmamoğlu paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçiminden 17 gün sonra dün mazbatasını aldı. İmamoğlu’nun bugün göreve başlamasının ardından İBB’nin resmi Twitter hesabından da ilk kez yeni başkanla ilgili bir paylaşım yapıldı.

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eski Başkan Mevlüt Uysal ile İmamoğlu'nun fotoğrafına yer verildi ve "Dün gerçekleştirilen mazbata teslim töreninin ardından İBB Başkanlık binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, görevi Sayın Mevlüt Uysal'dan devraldı. 16 Milyon İstanbulluya hayırlı olsun" dendi.

Dün gerçekleştirilen mazbata teslim töreninin ardından İBB Başkanlık binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, görevi Sayın Mevlüt Uysal’dan devraldı. 16 Milyon İstanbulluya hayırlı olsun 😊 pic.twitter.com/hjHvZiMenD — İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) 18 Nisan 2019

Hesaptan aynı zamanda İmamoğlu'nun dün ve bugün attığı tweetler de yeniden paylaşıldı.