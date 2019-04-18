İBB'nin Twitter hesabından ilk İmamoğlu paylaşımı

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eski Başkan Mevlüt Uysal ile İmamoğlu'nun fotoğrafına yer verildi ve "Dün gerçekleştirilen mazbata teslim töreninin ardından İBB Başkanlık binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, görevi Sayın Mevlüt Uysal'dan devraldı. 16 Milyon İstanbulluya hayırlı olsun" dendi.
Dün gerçekleştirilen mazbata teslim töreninin ardından İBB Başkanlık binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, görevi Sayın Mevlüt Uysal’dan devraldı. 16 Milyon İstanbulluya hayırlı olsun 😊 pic.twitter.com/hjHvZiMenD— İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) 18 Nisan 2019
Hesaptan aynı zamanda İmamoğlu'nun dün ve bugün attığı tweetler de yeniden paylaşıldı.
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