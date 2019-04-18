İmamoğlu: Tebrik çiçekleriniz LÖSEV, Mehmetçik Vakfı ve ÇYDD'ye bağış olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevi devralmasının ardından bir duyuru yayımlayarak, kendisini tebrik etmek isteyenlerin çiçek göndermek yerine bazı vakıf ve derneklere bağışta bulunmalarını istedi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan İmamoğlu "Tebrik çiçekleriniz bağış olsun! Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamak yerine aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz" yazdı.

İmamoğlu, isteyenlerin TSK Mehmetçik Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği veya LÖSEV'e bağışta bulunabileceğini ifade etti.

Tebrik çiçekleriniz bağış olsun



Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamak yerine aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz. pic.twitter.com/MwVpZ2R0bT — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 18 Nisan 2019

'ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞTA BULUNUN' DİYEN DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARI

31 Mart Yerel Seçimi sonrası bazı belediye başkanları tebrik için gönderilecek çiçek, çikolata yerine bağış yapılmasını istemişti. İstanbul Şişli'de Muammer Keskin, Onkoloji Vakfı'na, Avcılar'da Turan Hançerli Türkiye Sakatlar Derneği'ne, Tunceli'de Fatih Mehmet Maçoğlu sokak hayvanlarına ve İzmir'de Tunç Soyer, Gültepe Kütüphanesi'ne kitap bağışı yapılmasını istemişti.