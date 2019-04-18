Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya'yı görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü.
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İki bakan, görüşmelerinde Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'da tırmanan gerilime ilişkin olarak itidal çağrısı yapmıştı. Lavrov, ülkedeki siyasi güçlerin dışarıdan herhangi bir dayatma olmadan kendi aralarında bir anlaşmaya varıp geleceklerini kendilerinin belirlemesi gerektiğini söylemişti.
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