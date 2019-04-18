Soma'daki maden faciası sanığı Can Gürkan'a tahliye kararı

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madencinin yaşamını yitirdiği davaya ilişkin yerel mahkemenin verdiği karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince incelendi.

Daire, 5 sanığın 15 yıl ila 22 yıl 6 ay arasında hapis cezalarını, tutuksuz yargılanan 9 sanığın adli kontrol şartını ve 37 sanığın ise beraat kararlarını yerinde buldu.

Genel müdür Ramazan Doğru, işletme müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı ve teknik nezaretçi Ertan Ersoy'un tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar çıktı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan ile ilgili ise infazı gereken toplam hapis cezasının 5 yıl 6 ay olması ve yattığı süre, dosyada gerekçeli karar ve temyiz taleplerinin tebliği için geçecek süre ile Yargıtay'a gidiş dönüş süresi nazara alındığında toplam infaz süresinin aşacak şekilde tutuklu kalacağı anlaşıldığından yurt dışı yasağı uygulanarak tahliye edilmesi yönünde karara vardı.