Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gittiğini bildirdi.
Cumburbaşkanı Erdoğan’ın programı İBB’ye ulaşmış…— NEVZAT ÇİÇEK (@nevzatcicek) 18 Nisan 2019
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamaya gidiyor
Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından döndüğü Ankara'da, protokoldeki yerini almıştı.
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