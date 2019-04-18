Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi: Davanın devi duruyor ama kulağını gösterip bizi oyalıyorlar

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan sanık Özmen, duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı. Mahkemeye gönderilen belgelerin okunmasının ardından avukatlar, sanık Özmen'e soruları yönetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 19 Eylül'e ertelendi.
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, görülen duruşmanın ana dosya ile birleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Mahkemenin eylül ayına ertelendiğini dile getiren Yazıcıoğlu, devam eden süreçle ilgili sonuca ulaşmak istediklerini belirtti.
Duruşmanın ertelendiği tarihe kadar ana dosyanın açılması temennisinde bulunan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti: "Mahkememiz eylül ayına ertelendi. İnşallah o zamana kadar da ana dosya açılır. Biz de tek bir dosya üzerinden devam ederiz takibe. İlk baştan itibaren dosyaların birleştirilmesini talep ediyoruz. Şu anda kolu kanadı her tarafı kırılmış, devi duruyor ama kulağını gösterip bizi oyalıyorlar. İnşallah komple bir dosya açılır da hep birlikte ne olacağını görürüz çünkü bunun adını biz de koyamıyoruz. Hukukun koyması lazım. Hukuk bize bir an önce adaletimizi teslim etmesi lazım."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)