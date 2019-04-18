Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi: Davanın devi duruyor ama kulağını gösterip bizi oyalıyorlar

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin devam eden davaya ilişkin açıklama yapan Gülefer Yazıcıoğlu, "Dosyaların birleştirilmesini talep ediyoruz. Şu anda kolu kanadı her tarafı kırılmış, devi duruyor ama kulağını gösterip bizi oyalıyorlar" dedi.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, merhum gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve avukatları katıldı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan sanık Özmen, duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı. Mahkemeye gönderilen belgelerin okunmasının ardından avukatlar, sanık Özmen'e soruları yönetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 19 Eylül'e ertelendi.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, görülen duruşmanın ana dosya ile birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkemenin eylül ayına ertelendiğini dile getiren Yazıcıoğlu, devam eden süreçle ilgili sonuca ulaşmak istediklerini belirtti.

Duruşmanın ertelendiği tarihe kadar ana dosyanın açılması temennisinde bulunan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti: "Mahkememiz eylül ayına ertelendi. İnşallah o zamana kadar da ana dosya açılır. Biz de tek bir dosya üzerinden devam ederiz takibe. İlk baştan itibaren dosyaların birleştirilmesini talep ediyoruz. Şu anda kolu kanadı her tarafı kırılmış, devi duruyor ama kulağını gösterip bizi oyalıyorlar. İnşallah komple bir dosya açılır da hep birlikte ne olacağını görürüz çünkü bunun adını biz de koyamıyoruz. Hukukun koyması lazım. Hukuk bize bir an önce adaletimizi teslim etmesi lazım."