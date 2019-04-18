Karamollaoğlu'ndan '7'nci ok' yanıtı: CHP'nin değil hakikatin okları

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partileri için kullanılan "CHP'nin 7'nci oku" ifadesine yanıt verdi. Karamollaoğlu, "AK Parti kendisine gelen her eleştiriyi CHP'nin oku zannediyor; ama bilmeliler ki bizim sözlerimizle size batan oklar, CHP'nin değil hakikatin oklarıdır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camii ile ilgili eleştirisi nedeniyle kendisi hakkındaki "camiye karşı" iddiaları olduğunu belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Temel Karamollaoğlu, "Size bir Temel Fıkrası anlatayım. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu camiye karşıymış!.." ifadelerini kullandı.

Size bir Temel Fıkrası anlatayım:)

"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu camiye karşıymış!.." — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 18 Nisan 2019

AK Parti için "algı yönetiminde mahir" diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Daha önce söyledim, bu iktidar iki konuda gerçekten çok mahir: Algı yönetimi, vergi yönetimi. Son olarak bizi Cami düşmanı da ilan ettiler."

Saadet Partisi için kullanılan "CHP'nin 7'nci oku" nitelendirmesini eleştiren Karamollaoğlu, paylaşımında "Bir de Sn. Cumhurbaşkanı Saadet Partisini CHP'nin 7. oku olarak nitelendirdi. Ak Parti kendisine gelen her eleştiriyi CHP'nin oku zannediyor; ama bilmeliler ki bizim sözlerimizle size batan oklar, CHP'nin değil hakikatin oklarıdır" ifadelerine yer verdi.