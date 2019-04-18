Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Konfederasyonu Uluslararası 'İşin Geleceği Tehditler ve Fırsatlar' Konferansında yaptığı konuşmada, Özcan’a tepki gösterdi.

Erdoğan, “Bolu'daki seçilmiş olan bir belediye başkanı, oradaki Suriyeliler için, 'ben bunlara bir tas çorba vermem, buradan gönderirim' demişse de, biz onları da onların eline bırakmadan hükümet olarak valiliklerimiz kanalıyla aynen yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz” dedi.

TRT'nin haberine göre, sivil toplum kuruluşları da Özcan hakkında İstanbul’da suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, Özcan'ın uyarılara aldırış etmediği vurgulanarak, Suriyelilerle ilgili yanlış bilgilerle hareket ettiği belirtildi.

Tanju Özcan hakkında kamu davası açılması talep edildi.