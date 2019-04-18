İBB Başkanı İmamoğlu, pazar günü Maltepe’de kutlama mitingi yapacak

İmamoğlu, dün 17 günlük itiraz ve yeniden sayım sürecinin ardından Çağlayan adliyesine giderek il seçim kurulundan mazbatasını almıştı. Mazbatasını aldıktan sonra görevi devralan CHP'li başkan bugün ilk mesaisini yapmıştı.
#16MilyonİstanbulluKazandı diyen İstanbul Büyükşehir Belediye (@istanbulbld) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulluları büyük buluşmaya davet ediyor.— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 18 Nisan 2019
Tarihi miting Pazar günü saat 14.00’da Maltepe Sahil Meydanı’nda gerçekleşecek.
📅 21.04.2019 Pazar Günü
🧭 14.00
📍Maltepe Sahil pic.twitter.com/wObnEworEJ
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